Jamie XX ya tiene una cita pendiente con México… por tercera vez este año

El proceso comenzará el lunes 27 de julio a las 10 a.m. a través de la plataforma oficial del evento, aunque registrarse no garantiza la entrada. Las personas seleccionadas recibirán confirmación entre el miércoles 29 y el jueves 30 de julio.

La nueva visita de Jamie xx también habla de un momento particularmente interesante para la electrónica internacional en México. En los últimos meses, artistas británicos como Fred again.. han encontrado aquí un público cada vez más dispuesto a cruzar las fronteras entre el club, el pop y la música alternativa, una conversación que también ha alcanzado a proyectos locales como Latin Mafia.

En ese contexto, el regreso de Jamie no parece una visita aislada, sino parte de una relación que se ha ido construyendo con el público mexicano a fuerza de conciertos, colaboraciones y, sobre todo, una respuesta que el propio artista y The xx han reconocido sobre el escenario. Que vuelva una vez más durante el mismo año sólo termina de confirmar que algo está pasando aquí.

Tres visitas en un mismo año quizá ya no sean una coincidencia, pero tampoco parece que alguien en México esté particularmente interesado en que Jamie xx deje de volver.

