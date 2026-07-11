El arte de transformar la música en magia

Para Julio García , esa idea lo significa todo. A los 17 años, después de practicar durante largas horas en su habitación, se dio cuenta que tenía la capacidad de generar sentimientos en otros a través de la música, y le dio un giro al rumbo de su vida. Había estudiado Administración de Empresas, pero no se veía a sí mismo detrás de un escritorio.

Me di cuenta de que estaba hecho para esto Julio García

“Me di cuenta de que estaba hecho para esto”, dice a Life and Style. “Tener el poder de cambiar el estado de ánimo de alguien y generar un impacto, allí fue cuando supe que tenía que ser DJ”, añade.

Uno de los grandes recuerdos que atesora fue su primer evento social como DJ principal, que le exigió 14 horas de set, presión y responsabilidad para amenizar un día muy especial para los anfitriones. El agotamiento no se hizo esperar, pero tampoco la recompensa: aplausos, gritos de emoción y sobre todo la sensación de haber sido la cabeza que logró crear una verdadera conexión entre los asistentes. “Sentí que había tocado en un festival como headliner”, recuerda.

Sin embargo, detrás de la aparente ligereza de la fiesta, también hay desgaste físico y emocional. No solo se trata de pararse frente a una mezcladora, sino de horas de sueño perdidas, largas jornadas y no estar presente en muchos momentos especiales. Mientras otros celebran, el DJ trabaja; cuando hay reuniones familiares, el DJ está en la cabina, y los días que descansa y puede, los demás atienden sus ocupaciones.