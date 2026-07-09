Hay canciones que quedan marcadas en la historia, y 'Total Eclipse of the Heart' es una de ellas. El éxito de 1983 combinó la melancolía de su letra con la poderosa voz de Bonnie Tyler, quien hoy, lamentablemente, falleció a los 75 años.
Falleció Bonnie Tyler, la mujer detrás del éxito 'Total Eclipse of the Heart'
Hay canciones que quedan marcadas en la historia, y 'Total Eclipse of the Heart' es una de ellas. El éxito de 1983 combinó la melancolía de su letra con la poderosa voz de Bonnie Tyler, quien hoy, lamentablemente, falleció a los 75 años.
Bonnie Tyler comenzó su carrera cantando en clubes y bares de Swansea. Fue en 1976 cuando su canción 'Lost in France' entró al top 10 del Reino Unido. Lo que siguió fue una carrera que muchos artistas aspiran a tener: millones de copias vendidas, nominaciones, premios y el reconocimiento de ser la primera artista galesa en conseguir un sencillo número uno en Estados Unidos.
Además de 'Total Eclipse of the Heart', Bonnie dejó otros grandes éxitos como 'Holding Out for a Hero', tema que aportó un estilo explosivo a la banda sonora de Footloose y alcanzó el segundo lugar en las listas del Reino Unido en 1984; así como la melancólica 'It's a Heartache', canción que le dio su éxito revelación en 1977.
Para la década de los noventa, su popularidad había disminuido en el Reino Unido y Estados Unidos; sin embargo, en el mercado latino seguía vigente y sus canciones continuaban sonando en la radio.
Tyler exploró distintos géneros musicales, alternando entre baladas con influencias country y temas de disco-pop. Sin embargo, fue su voz tan característica la que la llevó a incursionar en el rock, buscando trabajar con Jim Steinman, reconocido por su exitosa colaboración con Meat Loaf en Bat Out of Hell y otros proyectos.
El éxito detrás de su voz
La cantante sufrió de nódulos en las cuerdas vocales y, tras una cirugía exitosa, su voz adquirió un tono aún más ronco y áspero. Lejos de perjudicar su carrera, ese cambio le dio una profundidad única a sus interpretaciones y se convirtió en una de las características que definieron su estilo, además de permitirle desenvolverse con naturalidad entre distintos géneros musicales.
Su enfermedad y fallecimiento
La cantante fue hospitalizada en mayo en Faro, Portugal, donde tenía una casa. La intervención se debió a una emergencia intestinal. Después de la cirugía, se informó que había sido inducida a un coma, del cual despertó unas semanas más tarde.
Su fallecimiento, a los 75 años, fue anunciado por su familia mediante un comunicado: "La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".
Sin duda, Bonnie Tyler deja un enorme legado musical que seguirá vigente durante muchas generaciones.