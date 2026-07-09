Bonnie Tyler comenzó su carrera cantando en clubes y bares de Swansea. Fue en 1976 cuando su canción 'Lost in France' entró al top 10 del Reino Unido. Lo que siguió fue una carrera que muchos artistas aspiran a tener: millones de copias vendidas, nominaciones, premios y el reconocimiento de ser la primera artista galesa en conseguir un sencillo número uno en Estados Unidos.

Además de 'Total Eclipse of the Heart', Bonnie dejó otros grandes éxitos como 'Holding Out for a Hero', tema que aportó un estilo explosivo a la banda sonora de Footloose y alcanzó el segundo lugar en las listas del Reino Unido en 1984; así como la melancólica 'It's a Heartache', canción que le dio su éxito revelación en 1977.

Su inconfundible voz ronca nació tras una cirugía de cuerdas vocales y terminó convirtiéndose en su sello personal. (Fotografía: Rogers/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Para la década de los noventa, su popularidad había disminuido en el Reino Unido y Estados Unidos; sin embargo, en el mercado latino seguía vigente y sus canciones continuaban sonando en la radio.

Tyler exploró distintos géneros musicales, alternando entre baladas con influencias country y temas de disco-pop. Sin embargo, fue su voz tan característica la que la llevó a incursionar en el rock, buscando trabajar con Jim Steinman, reconocido por su exitosa colaboración con Meat Loaf en Bat Out of Hell y otros proyectos.