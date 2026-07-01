Olivia Rodrigo llega al mundo de LEGO con una colección especial

La nueva colección LEGO Editions Olivia Rodrigo incluye cinco sets repletos de referencias ocultas, looks icónicos e historias de cada era de su trayectoria y, por supuesto, captura la emoción y energía que la distinguen como una de las artistas definitorias de su generación.

De hecho, Olivia es la primera artista musical en recibir múltiples sets de LEGO dedicados, incluyendo cinco minifiguras (adorables por cierto) que presentan sus inconfundibles expresiones y algunos de sus looks favoritos. Cada personaje tiene dos expresiones faciales, lo que revela diferentes facetas de la personalidad de la cantautora.

Los cinco sets incluyen: LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Vinyl, con 360 piezas que forman un vinilo coleccionable para construir con bricks; LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigo Flower Bouquet con flores simbólicas y pequeñas sorpresas.

También está disponible LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Concert Moon para transportar a los fans a la escena viral del concierto donde la artista se eleva sobre la multitud en una luna gigante, así como LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Secret Storage, que reúne algunos símbolos populares en una sola pieza de exhibición coleccionable. Desde una guitarra roja brillante hasta un audaz megáfono rojo que hace un guiño a la gira GUTS.