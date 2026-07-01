Muere Victor Willis, cofundador de Village People y la voz detrás del icónico "Y.M.C.A."

Nacido en Texas, Willis fue una pieza clave en la creación de Village People, agrupación fundada en 1977 junto con los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo. Con una propuesta visual inconfundible, integrada por personajes como el policía, el vaquero, el obrero y el motociclista, la banda se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos de la era disco.

Además de ser la voz principal, Willis participó en la composición de algunos de los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos Y.M.C.A., Macho Man e In the Navy, canciones que trascendieron las pistas de baile para convertirse en referentes de la cultura popular internacional.

Con éxitos como Y.M.C.A., Macho Man e In the Navy, Village People se convirtió en un fenómeno internacional que trascendió generaciones.

(Fotografía: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

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Con el paso de las décadas, Y.M.C.A. logró mantenerse vigente. Lanzada en 1978, la canción fue incorporada en 2020 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia cultural, histórica y artística. También forma parte del Salón de la Fama de los Grammy, consolidándose como una de las grabaciones más influyentes de la música popular.