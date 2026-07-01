La música disco perdió a una de sus figuras más representativas. Victor Willis, cantante, compositor y cofundador de Village People, falleció el día de ayer a los 74 años, según confirmó su esposa a través de redes sociales. De acuerdo con el comunicado, el artista murió después de enfrentar una enfermedad "breve, pero agresiva".
Muere Victor Willis, cofundador de Village People y la voz detrás del icónico "Y.M.C.A."
La música disco perdió a una de sus figuras más representativas. Victor Willis, cantante, compositor y cofundador de Village People, falleció el día de ayer a los 74 años, según confirmó su esposa a través de redes sociales. De acuerdo con el comunicado, el artista murió después de enfrentar una enfermedad "breve, pero agresiva".
Nacido en Texas, Willis fue una pieza clave en la creación de Village People, agrupación fundada en 1977 junto con los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo. Con una propuesta visual inconfundible, integrada por personajes como el policía, el vaquero, el obrero y el motociclista, la banda se convirtió rápidamente en uno de los mayores fenómenos de la era disco.
Además de ser la voz principal, Willis participó en la composición de algunos de los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos Y.M.C.A., Macho Man e In the Navy, canciones que trascendieron las pistas de baile para convertirse en referentes de la cultura popular internacional.
Con el paso de las décadas, Y.M.C.A. logró mantenerse vigente. Lanzada en 1978, la canción fue incorporada en 2020 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia cultural, histórica y artística. También forma parte del Salón de la Fama de los Grammy, consolidándose como una de las grabaciones más influyentes de la música popular.
La trayectoria de Willis también estuvo marcada por momentos difíciles. En 1980 dejó temporalmente Village People mientras enfrentaba problemas de adicción y, años más tarde, atravesó un proceso legal relacionado con posesión de drogas. Sin embargo, en 2017 regresó oficialmente a la agrupación tras recuperar la copropiedad de parte del catálogo musical del grupo mediante una demanda por derechos de autor.
En sus últimos años, el nombre de Y.M.C.A. volvió a ocupar titulares al ser utilizada en diversos actos políticos en Estados Unidos. Aunque la decisión generó debate, Willis sostuvo públicamente que Village People era una agrupación abierta a presentarse para públicos de distintas posturas políticas y defendió su independencia artística.
La noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de la industria musical, incluido un mensaje del presidente Donald Trump, quien recordó al cantante como una persona "fantástica y alegre".
Con su voz, carisma y composiciones, Victor Willis ayudó a definir una de las etapas más emblemáticas de la música disco. Su legado permanece vivo en canciones que, casi cinco décadas después de su lanzamiento, continúan sonando en estadios, fiestas y pistas de baile alrededor del mundo.