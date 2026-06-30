No se trata de una ruta turística cualquiera. La lista conecta estudios de grabación, escenarios, espacios culturales y puntos clave de Brooklyn y Manhattan que marcaron el camino de Shawn Carter antes de convertirse en una de las figuras más importantes del hip-hop.

Entre las paradas aparecen sitios como Marcy Houses, el complejo donde creció; estudios emblemáticos como D&D Studios y The Hit Factory; recintos donde consolidó su carrera, como Radio City Music Hall; y espacios que forman parte de las celebraciones por el aniversario de Reasonable Doubt. También incluye la sucursal Marcy de la Biblioteca Pública de Brooklyn, que se sumó a los festejos con una selección de libros relacionados con la vida y las influencias del rapero, además de credenciales conmemorativas.

La experiencia forma parte de JAŸ-Z30, una campaña que conmemora las tres décadas de su álbum debut con conciertos, pop-ups, mercancía exclusiva y distintas activaciones en Nueva York. Uno de los puntos destacados es una instalación inmersiva dedicada a Reasonable Doubt, donde los visitantes pueden escuchar el álbum, ver material de archivo y recorrer parte de la historia detrás del proyecto.