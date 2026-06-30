Para celebrar los 30 años de Reasonable Doubt, Google Maps y Roc Nation, la compañía de entretenimiento y representación más grandes del mundo fundada en 2008 por Jay-Z, lanzaron una guía interactiva que reúne algunos de los lugares más importantes en la historia del rapero estadounidense.
Ahora puedes recorrer el Nueva York de Jay-Z desde Google Maps
Para celebrar los 30 años de Reasonable Doubt, Google Maps y Roc Nation, la compañía de entretenimiento y representación más grandes del mundo fundada en 2008 por Jay-Z, lanzaron una guía interactiva que reúne algunos de los lugares más importantes en la historia del rapero estadounidense.
No se trata de una ruta turística cualquiera. La lista conecta estudios de grabación, escenarios, espacios culturales y puntos clave de Brooklyn y Manhattan que marcaron el camino de Shawn Carter antes de convertirse en una de las figuras más importantes del hip-hop.
Entre las paradas aparecen sitios como Marcy Houses, el complejo donde creció; estudios emblemáticos como D&D Studios y The Hit Factory; recintos donde consolidó su carrera, como Radio City Music Hall; y espacios que forman parte de las celebraciones por el aniversario de Reasonable Doubt. También incluye la sucursal Marcy de la Biblioteca Pública de Brooklyn, que se sumó a los festejos con una selección de libros relacionados con la vida y las influencias del rapero, además de credenciales conmemorativas.
La experiencia forma parte de JAŸ-Z30, una campaña que conmemora las tres décadas de su álbum debut con conciertos, pop-ups, mercancía exclusiva y distintas activaciones en Nueva York. Uno de los puntos destacados es una instalación inmersiva dedicada a Reasonable Doubt, donde los visitantes pueden escuchar el álbum, ver material de archivo y recorrer parte de la historia detrás del proyecto.
Más que decirte cómo llegar a un lugar, esta colaboración propone entender por qué esos lugares importan. Muchas de las canciones de Jay-Z están ligadas a calles, edificios y barrios específicos; recorrerlos permite poner en contexto una parte de la historia del hip-hop que normalmente solo existe en los versos.
La lista ya está disponible dentro de Google Maps y puede guardarse para recorrerla a pie o visitarla cuando estés en Nueva York.