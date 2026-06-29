Carín León es de esos cantautores cuyo éxito es resultado de años de arduo trabajo. El cantante sonorense comenzó su carrera en 2010, pero fue a partir de 2018, ya como solista, cuando su éxito despegó y no paró.
Carín León es oficialmente el primer mexicano en cantar en el estadio del Inter Miami
Carín León es de esos cantautores cuyo éxito es resultado de años de arduo trabajo. El cantante sonorense comenzó su carrera en 2010, pero fue a partir de 2018, ya como solista, cuando su éxito despegó y no paró.
Es difícil saber si imaginó todo lo que lograría algún día, pero hoy es considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Su propuesta ha transformado el género al fusionar sonidos del sierreño, la banda, el norteño, el country y el pop, consiguiendo millones de reproducciones a nivel mundial y llenando estadios internacionales.
En sus relativamente pocos años como solista ha conseguido lo que muchos artistas con décadas de trayectoria aún anhelan. Sin embargo, el ganador del Grammy y Latin Grammy acaba de sumar un nuevo hito a su carrera.
El sonorense se convirtió en el primer cantautor mexicano en subir al escenario del Nu Stadium, conocido por ser la casa del Inter Miami CF. Pero ese no fue el único logro de la noche: el concierto también se convirtió en el primer sold out en la historia del estadio, con sus 24,000 localidades completamente agotadas y un público que coreó cada una de sus canciones.
Los miles de asistentes vivieron una noche inolvidable junto a quien hoy es considerado una de las figuras más influyentes de la música latina. El concierto formó parte de su gira "De Sonora Para El Mundo", llevando los sonidos de su tierra hasta Miami.
La noche también estuvo llena de sorpresas con las apariciones especiales de Juanes y Silvestre Dangond. El primero se unió a Carín para interpretar "Carranga" y posteriormente sorprendió al público con su éxito "La Camisa Negra". Más tarde, Dangond compartió el escenario con León para cantar "Cosas Sencillas".
Además, el cantante se tomó un momento para dedicar una canción al pueblo venezolano, expresando su solidaridad tras los acontecimientos ocurridos la semana pasada. También compartió un código QR para invitar a los asistentes a realizar una donación destinada a enviar ayuda humanitaria.
Enmarcado por una espectacular noche en Miami, Carín León demostró una vez más por qué es una de las grandes estrellas de la música latina, rompiendo récords y conquistando escenarios históricos fuera de su país.