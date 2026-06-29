Es difícil saber si imaginó todo lo que lograría algún día, pero hoy es considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Su propuesta ha transformado el género al fusionar sonidos del sierreño, la banda, el norteño, el country y el pop, consiguiendo millones de reproducciones a nivel mundial y llenando estadios internacionales.

En sus relativamente pocos años como solista ha conseguido lo que muchos artistas con décadas de trayectoria aún anhelan. Sin embargo, el ganador del Grammy y Latin Grammy acaba de sumar un nuevo hito a su carrera.

Además, logró el primer sold out en la historia del recinto, con 24 mil personas coreando sus éxitos.

(Fotografía: Jason Kempin/Getty Images)

El sonorense se convirtió en el primer cantautor mexicano en subir al escenario del Nu Stadium, conocido por ser la casa del Inter Miami CF. Pero ese no fue el único logro de la noche: el concierto también se convirtió en el primer sold out en la historia del estadio, con sus 24,000 localidades completamente agotadas y un público que coreó cada una de sus canciones.