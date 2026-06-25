El 25 de junio de 1967, The Beatles interpretaron ese tema desde el Estudio 1 de los Estudios Abbey Road como parte de Our World, la primera transmisión internacional de televisión vía satélite. La presentación fue vista por cerca de 400 millones de personas en distintos países y se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la música.

Más de cinco décadas después, ese mismo día continúa reuniendo a millones de seguidores alrededor del mundo gracias al Global Beatles Day, una iniciativa creada en 2009 por la fan Faith Cohen con el objetivo de celebrar no solo la música del cuarteto de Liverpool, sino también el mensaje de paz, unidad y esperanza que marcó gran parte de su legado.

Lo que comenzó como una iniciativa creada por la fan Faith Cohen en 2009 hoy es una celebración mundial y oficial. (Fotografía: Edward Wing/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

La forma de celebrar el Día Mundial de The Beatles

Lo que comenzó como una celebración impulsada por fans ha crecido año con año. Hoy, el Día Mundial de The Beatles se conmemora con conciertos tributo, exposiciones, proyecciones, encuentros de coleccionistas, sesiones de escucha y actividades especiales en ciudades como Liverpool, Tokio, Nueva York, Buenos Aires y Ciudad de México.