Hay pocas canciones capaces de resumir una época en apenas unas palabras. "All You Need Is Love" es una de ellas.
El Día Mundial de The Beatles ya es oficial: así celebrarán el legado de la banda este 25 de junio
Hay pocas canciones capaces de resumir una época en apenas unas palabras. "All You Need Is Love" es una de ellas.
El 25 de junio de 1967, The Beatles interpretaron ese tema desde el Estudio 1 de los Estudios Abbey Road como parte de Our World, la primera transmisión internacional de televisión vía satélite. La presentación fue vista por cerca de 400 millones de personas en distintos países y se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la música.
Más de cinco décadas después, ese mismo día continúa reuniendo a millones de seguidores alrededor del mundo gracias al Global Beatles Day, una iniciativa creada en 2009 por la fan Faith Cohen con el objetivo de celebrar no solo la música del cuarteto de Liverpool, sino también el mensaje de paz, unidad y esperanza que marcó gran parte de su legado.
La forma de celebrar el Día Mundial de The Beatles
Lo que comenzó como una celebración impulsada por fans ha crecido año con año. Hoy, el Día Mundial de The Beatles se conmemora con conciertos tributo, exposiciones, proyecciones, encuentros de coleccionistas, sesiones de escucha y actividades especiales en ciudades como Liverpool, Tokio, Nueva York, Buenos Aires y Ciudad de México.
Este 2026, la celebración alcanza un nuevo nivel. Por primera vez, Apple Corps Ltd., la empresa fundada por la banda para administrar su catálogo y proyectos creativos, reconoce oficialmente el Global Beatles Day, consolidando una fecha que durante años fue impulsada únicamente por la comunidad de seguidores.
Como parte de la conmemoración, este 25 de junio también se estrenará en YouTube una versión restaurada y colorizada de la histórica interpretación de "All You Need Is Love" en Our World. Será la primera ocasión en que la actuación completa esté disponible de manera gratuita en la plataforma, permitiendo que nuevas generaciones revivan uno de los momentos más importantes en la historia de la banda.
En México, la celebración también tendrá presencia con distintas actividades organizadas por comunidades de fans, además de iniciativas en redes sociales que invitan a recordar la música de The Beatles y compartir el impacto que ha tenido en distintas generaciones.
Casi seis décadas después de aquella transmisión mundial, el mensaje sigue siendo el mismo. Y quizá por eso continúa vigente: todo lo que necesitas es amor.