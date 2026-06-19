Las nuevas categorías reconocerán a la mejor canción latina, la mejor interpretación de música pop asiática, la mejor colaboración o interpretación de dúo o grupo R&B, la mejor interpretación vocal de pop tradicional y el mejor álbum de folk tradicional. Los primeros galardones en estas categorías se entregarán durante la ceremonia programada para febrero de 2027 en Los Ángeles.

Además de ampliar el reconocimiento a nuevos géneros y expresiones musicales, la Academia modificó algunas de sus reglas, incluyendo las relacionadas con la categoría de Mejor Artista Revelación. A partir de ahora, los artistas podrán ser considerados hasta en cuatro ocasiones, en lugar de las tres permitidas anteriormente.

Entre las nuevas distinciones se encuentran Mejor Canción Latina, Interpretación de Música Pop Asiática y Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional.

(Fotografías: Amy Sussman/Getty Images)

La categoría ha sido históricamente una plataforma para talentos emergentes y ha reconocido a artistas como Olivia Rodrigo, Chappell Roan y Olivia Dean. El cambio abre nuevas oportunidades para intérpretes que anteriormente habían agotado sus posibilidades de postulación.

