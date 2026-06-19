La Academia de la Grabación anunció una serie de cambios que marcarán el rumbo de los Premios Grammy en los próximos años. Entre las novedades destacan cinco nuevas categorías y ajustes en las reglas de elegibilidad que comenzarán a aplicarse en la edición de 2027.
Los Grammy suman nuevas categorías y actualizan sus reglas para 2027
La Academia de la Grabación anunció una serie de cambios que marcarán el rumbo de los Premios Grammy en los próximos años. Entre las novedades destacan cinco nuevas categorías y ajustes en las reglas de elegibilidad que comenzarán a aplicarse en la edición de 2027.
Las nuevas categorías reconocerán a la mejor canción latina, la mejor interpretación de música pop asiática, la mejor colaboración o interpretación de dúo o grupo R&B, la mejor interpretación vocal de pop tradicional y el mejor álbum de folk tradicional. Los primeros galardones en estas categorías se entregarán durante la ceremonia programada para febrero de 2027 en Los Ángeles.
Además de ampliar el reconocimiento a nuevos géneros y expresiones musicales, la Academia modificó algunas de sus reglas, incluyendo las relacionadas con la categoría de Mejor Artista Revelación. A partir de ahora, los artistas podrán ser considerados hasta en cuatro ocasiones, en lugar de las tres permitidas anteriormente.
La categoría ha sido históricamente una plataforma para talentos emergentes y ha reconocido a artistas como Olivia Rodrigo, Chappell Roan y Olivia Dean. El cambio abre nuevas oportunidades para intérpretes que anteriormente habían agotado sus posibilidades de postulación.
Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, señaló que estas actualizaciones reflejan la evolución de la industria musical y el crecimiento de nuevas expresiones creativas a nivel global. Según explicó, los cambios buscan representar de manera más amplia la diversidad de géneros, talentos y creadores que conforman el panorama musical actual.
Las nominaciones para la próxima edición de los Premios Grammy serán anunciadas el 16 de noviembre.