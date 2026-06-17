El reconocimiento llega exactamente veinte años después del lanzamiento de Tim McGraw, el sencillo con el que inició oficialmente su carrera y que marcó el comienzo de una evolución artística poco común. Desde entonces, Swift ha construido un catálogo que atraviesa géneros como el country, el pop y el folk, consolidándose como una de las compositoras más versátil e influyentes de su generación.

Con este ingreso, la cantante establece un nuevo récord al convertirse en la mujer más joven en formar parte de la institución. El organismo destacó especialmente su capacidad para reinventarse creativamente sin perder autenticidad, explorando nuevos sonidos y narrativas a lo largo de los años.

A dos décadas de su debut musical, Taylor Swift fue incorporada al Salón de la Fama de los Compositores. (Fotografía: Kate Green/Getty Images)

La ceremonia se llevó a cabo en Nueva York ante un grupo reducido de invitados. El reconocimiento se suma a una lista de logros que incluye múltiples premios Grammy, ventas globales que superan los 250 millones de álbumes y una de las giras más exitosas de todos los tiempos con The Eras Tour.