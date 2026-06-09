El sencillo, titulado Mula the Root of All Evil, fue producido por VRTN y lanzado el pasado viernes. La grabación se realizó de forma remota, por lo que los artistas nunca coincidieron en un estudio de grabación.

Sin embargo, esto no significa que sean completos desconocidos el uno para el otro. La colaboración entre la cantante de 12 años y el rapero de 16 surgió gracias a TikTok. North ya había producido para Novi el sencillo Justswagup, utilizando una canción de un amigo del rapero, lo que dio pie a que ambos comenzaran a comunicarse y eventualmente colaboraran.

Por separado, ambos ya han dado grandes pasos en la música. North, por su parte, acaba de lanzar su primer EP, mientras que Lil Novi continúa construyendo su carrera con un sonido que combina la energía de su padre con propuestas mucho más melódicas y la influencia de Young Money, el sello discográfico fundado por Lil Wayne que, durante su época dorada, contó con figuras como Tyga, Nicki Minaj, Drake y el propio Wayne.

Volviendo al nuevo sencillo de esta dupla, el nombre Mula the Root of All Evil hace referencia a la idea de señalar ciertas cosas como “la raíz de todos los males”, siendo en este caso el dinero