Ya antes habíamos hablado sobre cómo North West está siguiendo los pasos de su padre al incursionar de lleno en la música, pero para que no quede duda de que estamos frente a una nueva generación de futuras leyendas, su nuevo sencillo fue lanzado en conjunto con Lil Novi, hijo de otro grande de la industria musical: Lil Wayne.
North West estrena canción junto al hijo de Lil Wayne, Lil Novi
El sencillo, titulado Mula the Root of All Evil, fue producido por VRTN y lanzado el pasado viernes. La grabación se realizó de forma remota, por lo que los artistas nunca coincidieron en un estudio de grabación.
Sin embargo, esto no significa que sean completos desconocidos el uno para el otro. La colaboración entre la cantante de 12 años y el rapero de 16 surgió gracias a TikTok. North ya había producido para Novi el sencillo Justswagup, utilizando una canción de un amigo del rapero, lo que dio pie a que ambos comenzaran a comunicarse y eventualmente colaboraran.
Por separado, ambos ya han dado grandes pasos en la música. North, por su parte, acaba de lanzar su primer EP, mientras que Lil Novi continúa construyendo su carrera con un sonido que combina la energía de su padre con propuestas mucho más melódicas y la influencia de Young Money, el sello discográfico fundado por Lil Wayne que, durante su época dorada, contó con figuras como Tyga, Nicki Minaj, Drake y el propio Wayne.
Volviendo al nuevo sencillo de esta dupla, el nombre Mula the Root of All Evil hace referencia a la idea de señalar ciertas cosas como “la raíz de todos los males”, siendo en este caso el dinero
La canción cobra una relevancia especial debido a que ambos han sido etiquetados como “nepo babies”. Sin embargo, la dupla parece decidida a demostrar que ese término no definirá su carrera.
Este breve pero impactante tema resalta la habilidad melódica natural y el estilo distintivo de Lil Novi, rindiendo un sutil homenaje a la legendaria trayectoria de su padre, al mismo tiempo que consolida su propia identidad artística. Junto con la creciente confianza musical y las destacadas aportaciones vocales de North West, la canción se inclina hacia una estética de rap alternativo y enérgico que conecta de forma natural con la cultura juvenil actual.