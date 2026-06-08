Hablar de Kanye West no es ni será nunca sencillo. Su carrera es un vaivén de momentos que han trascendido la música: su ascenso como el productor que nadie imaginaba que podría convertirse en una estrella del rap, la polémica interrupción a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards, su matrimonio con Kim Kardashian, el fenómeno global de Yeezy, su conversión religiosa, el cambio de nombre a Ye y una interminable lista de situaciones que, de una u otra forma, lo han mantenido en el centro de la conversación.
Kanye West: el inconforme que cambió el sonido de una generación
Hablar de Kanye West no es ni será nunca sencillo. Su carrera es un vaivén de momentos que han trascendido la música: su ascenso como el productor que nadie imaginaba que podría convertirse en una estrella del rap, la polémica interrupción a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards, su matrimonio con Kim Kardashian, el fenómeno global de Yeezy, su conversión religiosa, el cambio de nombre a Ye y una interminable lista de situaciones que, de una u otra forma, lo han mantenido en el centro de la conversación.
Pero, aunque no todos estén de acuerdo, detrás de cada titular hay una realidad que no se puede ignorar: Kanye West cambió el sonido de toda una generación. Fue el artista que apareció con una propuesta estética y narrativa muy distinta a la que dominaba la escena del hip-hop en aquel momento.
Influenciado por el soul, la moda, el arte y una ambición desmedida, Kanye West construyó una carrera basada en desafiar las expectativas, declararle la guerra a lo establecido y reinventarse cuantas veces fuera necesario.
Amado u odiado, su trayectoria divide opiniones, pero su influencia en la música contemporánea es incuestionable. Repasamos cinco canciones que no solo definieron distintas etapas de su carrera, sino que ayudan a entender cómo un productor prometedor terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes, complejas y debatidas de la cultura popular.
5 canciones que definieron la carrera de Kanye West
Through the Wire (2003)
La canción que lo cambió todo. Kanye grabó Through the Wire unas semanas después de sufrir un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida y que le dejó la mandíbula destrozada.
A pesar de que su boca estaba prácticamente inmovilizada, consiguió grabarla, convirtiéndola en un himno a la resiliencia y la ambición. Además, fue la carta de presentación con la que demostró su determinación por convertirse en el artista que estaba destinado a cambiar la música.
All Falls Down (2004)
En una época dominada por otras narrativas dentro del rap, con All Falls Down Kanye demostró que el hip-hop también podía hablar sobre inseguridades, presión social y la obsesión por el estatus.
A través de distintos personajes, critica cómo muchas personas intentan llenar vacíos emocionales o aparentar éxito mediante bienes materiales, una reflexión que sigue siendo tan vigente hoy como hace más de dos décadas.
Stronger (2007)
Sampleando Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, Stronger marcó un punto de inflexión en la carrera del rapero al acercar el hip-hop al sonido electrónico que dominaría buena parte de los años siguientes.
Con un mensaje de resiliencia y una producción innovadora para la época, la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Graduation y consolidó a Kanye como un artista dispuesto a romper las fronteras entre géneros.
Runaway (2010)
Si existe una canción capaz de resumir la complejidad de Kanye West, probablemente sea Runaway. Tras la polémica con Taylor Swift en los MTV VMAs de 2009, Kanye regresó con este tema, que también se convertiría en una de las piezas más importantes de su carrera.
No se trata de una disculpa. En Runaway, Kanye se presenta como una figura consciente de sus defectos, excesos y errores. La canción funciona como una reflexión sobre la fama, el ego y la autodestrucción. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las obras más relevantes de su catálogo.
Father Stretch My Hands Pt. 1 (2016)
Tras años dominando la conversación cultural a través de la música, la moda y su vida personal, Kanye presentó The Life of Pablo, un álbum tan caótico como brillante.
Father Stretch My Hands Pt. 1 destacó por combinar influencias gospel con una producción expansiva. Más allá de su éxito comercial, la canción refleja la búsqueda espiritual que comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de su obra.