Kanye West: el inconforme que cambió el sonido de una generación

A pesar de que su boca estaba prácticamente inmovilizada, consiguió grabarla, convirtiéndola en un himno a la resiliencia y la ambición. Además, fue la carta de presentación con la que demostró su determinación por convertirse en el artista que estaba destinado a cambiar la música.

All Falls Down (2004)

Cuando el rap estaba dominado por otras narrativas, Kanye decidió hablar sobre inseguridades, presión social y la obsesión por el estatus. Más de 20 años después, All Falls Down sigue sintiéndose sorprendentemente actual.

(Fotografía: Frank Micelotta)

En una época dominada por otras narrativas dentro del rap, con All Falls Down Kanye demostró que el hip-hop también podía hablar sobre inseguridades, presión social y la obsesión por el estatus.

A través de distintos personajes, critica cómo muchas personas intentan llenar vacíos emocionales o aparentar éxito mediante bienes materiales, una reflexión que sigue siendo tan vigente hoy como hace más de dos décadas.

Stronger (2007)

Sampleando Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, Stronger marcó un punto de inflexión en la carrera del rapero al acercar el hip-hop al sonido electrónico que dominaría buena parte de los años siguientes.

Con un mensaje de resiliencia y una producción innovadora para la época, la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Graduation y consolidó a Kanye como un artista dispuesto a romper las fronteras entre géneros.

Runaway (2010)

Tras una de las controversias más mediáticas de su carrera, Kanye respondió con Runaway, una reflexión sobre el ego, los errores y la autodestrucción. (Fotografía: Kevin Winter)

Si existe una canción capaz de resumir la complejidad de Kanye West, probablemente sea Runaway. Tras la polémica con Taylor Swift en los MTV VMAs de 2009, Kanye regresó con este tema, que también se convertiría en una de las piezas más importantes de su carrera.

No se trata de una disculpa. En Runaway, Kanye se presenta como una figura consciente de sus defectos, excesos y errores. La canción funciona como una reflexión sobre la fama, el ego y la autodestrucción. Con el paso de los años, se ha consolidado como una de las obras más relevantes de su catálogo.

Father Stretch My Hands Pt. 1 (2016)

Entre sonidos gospel, una producción expansiva y la energía impredecible de The Life of Pablo, Father Stretch My Hands Pt. 1 marcó una nueva etapa en la obra de Kanye, donde la espiritualidad comenzó a ocupar un papel central en su narrativa artística. (Fotografía: Jamie McCarthy)

Tras años dominando la conversación cultural a través de la música, la moda y su vida personal, Kanye presentó The Life of Pablo, un álbum tan caótico como brillante.

Father Stretch My Hands Pt. 1 destacó por combinar influencias gospel con una producción expansiva. Más allá de su éxito comercial, la canción refleja la búsqueda espiritual que comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de su obra.