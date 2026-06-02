¿Qué tiene que ver la cantante en todo esto? Después del Brat Summer, el fenómeno cultural que llenó el verano de 2024 de un color lima neón, Charli XCX está lista para dar vuelta a la página e iniciar una nueva era con su próximo proyecto: Music, Fashion, Film.

Seguramente ya encontraste la conexión entre el nombre de su siguiente álbum y los personajes que protagonizan la portada. Cada uno de los elegidos es tan influyente en su respectivo rubro que se han convertido en una auténticas leyendas.

Tanto la portada, fotografiada por Aidan Zamiri, como el nombre del disco fueron revelados esta misma semana por la cantante, logrando que la imagen se hiciera viral de inmediato gracias a la presencia de estas tres figuras. ¿Cómo logró reunirlas? Es un misterio que quizá algún día se revele.

En cuanto al álbum, incluirá las canciones “SS26” y “Rock Music”, que ya fueron lanzadas, además de nueve temas más que, en conjunto, tendrán una duración aproximada de 30 minutos.