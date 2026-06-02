Martin Scorsese y Marc Jacobs no pertenecen al mismo espectro profesional, por lo que jamás imaginamos verlos juntos. Aún más sorprendente es que a esta dupla se sume John Cale, completando un grupo con un solo propósito que, inevitablemente, nos lleva hasta Charli XCX.
¿Qué hace Martin Scorsese junto a Marc Jacobs y John Cale y por qué todo nos lleva hasta Charli XCX?
¿Qué tiene que ver la cantante en todo esto? Después del Brat Summer, el fenómeno cultural que llenó el verano de 2024 de un color lima neón, Charli XCX está lista para dar vuelta a la página e iniciar una nueva era con su próximo proyecto: Music, Fashion, Film.
Seguramente ya encontraste la conexión entre el nombre de su siguiente álbum y los personajes que protagonizan la portada. Cada uno de los elegidos es tan influyente en su respectivo rubro que se han convertido en una auténticas leyendas.
Tanto la portada, fotografiada por Aidan Zamiri, como el nombre del disco fueron revelados esta misma semana por la cantante, logrando que la imagen se hiciera viral de inmediato gracias a la presencia de estas tres figuras. ¿Cómo logró reunirlas? Es un misterio que quizá algún día se revele.
En cuanto al álbum, incluirá las canciones “SS26” y “Rock Music”, que ya fueron lanzadas, además de nueve temas más que, en conjunto, tendrán una duración aproximada de 30 minutos.
A partir de este proyecto, la cantante británica deja claro su interés por seguir explorando el mundo del cine. Recordemos que hace apenas unos meses fue la encargada de componer la banda sonora de Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell. Además, protagonizó The Moment, una producción de A24 dirigida también por Zamiri.
La propia cantante declaró durante el Festival Internacional de Cine de Berlín, celebrado en febrero, que desea continuar esa transición entre la música y el cine a medida que avance su carrera.
Esperamos con ansias que se lance el álbum para ver en persona esta icónica portada, pero también nos emocionan las tendencias de estilo que podrían surgir de esta nueva etapa. Si pensamos en la era Brat y su estética audaz y desenfadada, todo apunta a que este verano veremos una vibra mucho más rockera.