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Música

Match Cup & After Cup: el proyecto que se convertirá en uno de los spots obligados en el verano

Durante cinco semanas estos afters serán la alternativa perfecta para divertirse después de la jornada futbolera.
dom 31 mayo 2026 03:00 PM
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Cut Copy es uno de los sets más atractivos del lineup de After Cup (Michael Tullberg)

Cada vez que una ciudad recibe un torneo internacional, aparecen espacios paralelos, rutas informales y lugares donde terminan coincidiendo quienes llegan por el deporte y quienes simplemente buscan formar parte de lo que está sucediendo.

En ese contexto aparece Match Cup & After Cup, una serie de actividades que ocuparán el Frontón Bucareli entre el 11 de junio y el 19 de julio. El proyecto divide su programación en dos momentos: durante el día, dónde habrá transmisiones de los partidos acompañadas por una oferta gastronómica; por la noche, una agenda de conciertos, DJ sets y fiestas encabezadas por artistas internacionales y proyectos de la escena local.

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Un verano alrededor del juego

La relación entre fútbol, música y vida nocturna no es nueva. En distintas ciudades suele aparecer de manera espontánea cuando coinciden grandes eventos deportivos y una circulación inusual de visitantes.

Match Cup parte de esa lógica. Durante cinco semanas, Frontón Bucareli funcionará como una sede alterna para seguir los encuentros, con pantallas instaladas para las transmisiones y una selección de propuestas gastronómicas entre las que figuran Perritos Muy Calientes y Lardo, además de colaboraciones especiales que se anunciarán más adelante.

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Cuando terminan los partidos

La programación nocturna corre bajo el nombre de After Cup y su cartel reúne artistas provenientes de distintas escenas de la electrónica contemporánea, desde proyectos vinculados al house y al indie dance hasta nombres habituales en festivales internacionales.

El line-up confirmado

12 de junio - Dombrance

17 de junio - VTSS x Algo Bien

18 de junio - Midnight Generation

19 de junio - HVOB

24 de junio - Barba Azul

24 de junio - Los Guitarrazos

26 de junio - Kungs

28 de junio - SBTRKT

3 de julio - Todd Terje

5 de julio - Cut Copy

9 de julio - Echonomist b2b Jenia Tarsol

Más allá de los nombres individuales, el programa permite leer varias generaciones de música electrónica conviviendo dentro de una misma agenda: desde productores con décadas de trayectoria hasta proyectos que han encontrado una audiencia más amplia en años recientes.

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Fechas y sede

Match Cup & After Cup se realizará del 11 de junio (con una fiesta inaugural) al 19 de julio (aún hay sorpresas por develar) en el Frontón, ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Boletos

Los accesos para After Cup se venden de forma individual según cada presentación y ya se encuentran disponibles a través de Fever.

Los precios van desde $720 MXN hasta $2,000 MXN (antes de cargos por servicio), dependiendo del artista y el tipo de acceso. Los detalles completos, así como los precios de cada presentación, pueden consultarse en el sitio oficial del evento en este link .

¿Nos vemos allá?

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Cut Copy Copa Mundial after party

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