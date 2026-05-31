Match Cup & After Cup: el proyecto que se convertirá en uno de los spots obligados en el verano

Cada vez que una ciudad recibe un torneo internacional, aparecen espacios paralelos, rutas informales y lugares donde terminan coincidiendo quienes llegan por el deporte y quienes simplemente buscan formar parte de lo que está sucediendo.

En ese contexto aparece Match Cup & After Cup, una serie de actividades que ocuparán el Frontón Bucareli entre el 11 de junio y el 19 de julio. El proyecto divide su programación en dos momentos: durante el día, dónde habrá transmisiones de los partidos acompañadas por una oferta gastronómica; por la noche, una agenda de conciertos, DJ sets y fiestas encabezadas por artistas internacionales y proyectos de la escena local.