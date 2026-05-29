A través de redes sociales, el líder y vocalista de la banda, Adam Levine, reveló sus planes para visitar la Ciudad de México y Monterrey como parte de una gira que celebra su más reciente álbum de estudio, Love Is Like.

Si eres de los que mueren de ganas por cantar "This Love" o "Girls Like You", además de los temas de su nuevo disco, seguramente no querrás perderte la visita de la banda a la capital.

Eso sí, como podrás imaginar, la visita será breve. Maroon 5 solo tiene contempladas dos ciudades en México y una fecha en cada una de ellas.

¿Cuándo vendrá Maroon 5 a México y dónde se presentará?

La cita para ver a la banda será el 30 de septiembre en la Ciudad de México. Esta vez, el concierto no se llevará a cabo ni en el Estadio GNP ni en el Palacio de los Deportes. En cambio, se realizará en el Estadio Alfredo Harp Helú, hogar del equipo de béisbol Diablos Rojos del México.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa Banamex comenzará el 2 de junio y la venta general arrancará el 3 de junio. (Fotografía: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Su siguiente fecha será el 3 de octubre en Monterrey, donde se presentarán en el Estadio Borregos, ubicado muy cerca del Tecnológico de Monterrey.