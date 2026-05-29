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Música

Maroon 5 viene a la CDMX y te contamos todo sobre su concierto

Si mueres de ganas por cantar "This Love" a todo pulmón, prepárate, porque Maroon 5 volverá a la CDMX este año.
vie 29 mayo 2026 12:19 PM
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Maroon 5 regresará a la Ciudad de México el próximo 30 de septiembre con un concierto en el Estadio Alfredo Harp Helú. (Fotografía: Frazer Harrison)

Mientras que ciudades como Guadalajara e incluso Puebla tuvieron presentaciones de Maroon 5 el año pasado, la banda no ha visitado la CDMX desde hace cuatro años. Sin embargo, eso está por cambiar, pues recientemente se anunció que en un par de meses los tendremos de regreso.

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A través de redes sociales, el líder y vocalista de la banda, Adam Levine, reveló sus planes para visitar la Ciudad de México y Monterrey como parte de una gira que celebra su más reciente álbum de estudio, Love Is Like.

Si eres de los que mueren de ganas por cantar "This Love" o "Girls Like You", además de los temas de su nuevo disco, seguramente no querrás perderte la visita de la banda a la capital.

Eso sí, como podrás imaginar, la visita será breve. Maroon 5 solo tiene contempladas dos ciudades en México y una fecha en cada una de ellas.

¿Cuándo vendrá Maroon 5 a México y dónde se presentará?

La cita para ver a la banda será el 30 de septiembre en la Ciudad de México. Esta vez, el concierto no se llevará a cabo ni en el Estadio GNP ni en el Palacio de los Deportes. En cambio, se realizará en el Estadio Alfredo Harp Helú, hogar del equipo de béisbol Diablos Rojos del México.

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Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa Banamex comenzará el 2 de junio y la venta general arrancará el 3 de junio. (Fotografía: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Su siguiente fecha será el 3 de octubre en Monterrey, donde se presentarán en el Estadio Borregos, ubicado muy cerca del Tecnológico de Monterrey.

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Los boletos para ver a Maroon 5

Al igual que con otros conciertos, las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa para clientes Banamex comenzará el 2 de junio a las 11:00 horas, mientras que la venta general se habilitará al día siguiente, el 3 de junio.

El precio de los boletos aún no ha sido revelado. Sin embargo, los costos oficiales se darán a conocer 24 horas antes de que inicie la preventa.

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