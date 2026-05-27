Madrid sigue posicionándose como uno de los destinos más importantes para la música latina en Europa. Este verano y otoño, la ciudad recibirá a dos de las figuras más influyentes de la industria: Bad Bunny y Shakira, quienes convertirán a la capital española en escenario de algunos de los conciertos más esperados del año.
Madrid se consolida como la capital europea de la música latina con Bad Bunny y Shakira
Madrid sigue posicionándose como uno de los destinos más importantes para la música latina en Europa. Este verano y otoño, la ciudad recibirá a dos de las figuras más influyentes de la industria: Bad Bunny y Shakira, quienes convertirán a la capital española en escenario de algunos de los conciertos más esperados del año.
El puertorriqueño Bad Bunny arrancará este sábado una serie de diez presentaciones en Madrid como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos, siendo la ciudad con mayor número de fechas dentro de todo su tour internacional.
Por su parte, Shakira llegará en septiembre con doce conciertos de Las mujeres ya no lloran, una producción especialmente diseñada para Europa que contará con un recinto temporal construido al sur de la ciudad con capacidad para aproximadamente 50 mil personas por noche.
La magnitud de ambos espectáculos refleja no solo el alcance global de los artistas latinos, sino también el papel que Madrid ha adquirido dentro de la industria musical en español. Hoy, la ciudad se ha convertido en una parada obligatoria para cualquier gira latina de gran escala.
Parte de este crecimiento está ligado al aumento de la comunidad latinoamericana en Madrid durante los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, el número de residentes latinoamericanos en la región pasó de 80 mil personas en 1999 a más de un millón en 2024, transformando la vida cultural de la ciudad y sus hábitos de consumo musical.
El impacto ya se refleja en plataformas de streaming, estaciones de radio y festivales locales, donde géneros como el reguetón, el pop latino, la bachata y la música urbana dominan cada vez más la conversación cultural.
Además del crecimiento del público, Madrid también ha comenzado a atraer productores, compositores y ejecutivos de la industria musical. Artistas y creativos encuentran en la ciudad una combinación atractiva entre calidad de vida, conexión cultural y acceso al mercado europeo.
Con artistas como Bad Bunny y Shakira encabezando temporadas completas de conciertos, Madrid no solo reafirma su importancia para la música latina, también demuestra cómo el español se ha convertido en uno de los idiomas más poderosos dentro del entretenimiento global.