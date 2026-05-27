El puertorriqueño Bad Bunny arrancará este sábado una serie de diez presentaciones en Madrid como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos, siendo la ciudad con mayor número de fechas dentro de todo su tour internacional.

Shakira presentará 12 conciertos en Madrid con un recinto temporal construido especialmente para su gira Las mujeres ya no lloran.

(Fotografía: PABLO PORCIÚNCULA / AFP)

Por su parte, Shakira llegará en septiembre con doce conciertos de Las mujeres ya no lloran, una producción especialmente diseñada para Europa que contará con un recinto temporal construido al sur de la ciudad con capacidad para aproximadamente 50 mil personas por noche.

La magnitud de ambos espectáculos refleja no solo el alcance global de los artistas latinos, sino también el papel que Madrid ha adquirido dentro de la industria musical en español. Hoy, la ciudad se ha convertido en una parada obligatoria para cualquier gira latina de gran escala.

Parte de este crecimiento está ligado al aumento de la comunidad latinoamericana en Madrid durante los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales, el número de residentes latinoamericanos en la región pasó de 80 mil personas en 1999 a más de un millón en 2024, transformando la vida cultural de la ciudad y sus hábitos de consumo musical.