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Música

Mientras Europa lo rechaza, Kanye West lleva su música a Estambul

Después de varias cancelaciones en Europa debido a sus comentarios, el rapero Kanye West se presentará este sábado en Estambul.
mié 27 mayo 2026 09:02 PM
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Mientras varios países europeos cancelaron sus conciertos, Kanye West se presentará este sábado en Estambul ante más de 120 mil personas.
 (Fotografía: HECTOR RETAMAL/AFP)

Todo parece indicar que, para Kanye West (Ye), mientras una puerta se cierra, otra se abre. A pesar de que sus polémicos comentarios provocaron la cancelación de varias presentaciones en Europa, Estambul no ha dado demasiada importancia al tema y permitirá que el rapero se presente este fin de semana en la ciudad.

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El resto de Europa podrá ser un no, pero Estambul las cosas cambiaron para Kanye West

Al parecer, la presentación del artista formará parte de un festival en el que también participaría Travis Scott. El evento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, declaró el organizador Erdem Karahan, de ILS Vision.

Se espera que alrededor de 120 mil personas asistan al evento, por lo que la ciudad puso a disposición 100 autobuses gratuitos para que los asistentes puedan regresar a casa una vez que termine el espectáculo.

Kanye West formará parte de un festival que recibirá 120 mil personas .png
Estambul pondrá 100 autobuses gratuitos para facilitar el regreso de los asistentes al festival donde también podría participar Travis Scott.
 (Fotografía: Brad Barket/Getty Images for Fast Company)

Este recibimiento contrasta con la reacción de otros países europeos después de que el rapero lanzara una canción titulada ‘Heil Hitler’ y pusiera a la venta camisetas con esvásticas en su sitio web, lo que provocó indignación.

En ese entonces, el gobierno británico le prohibió la entrada al país para encabezar un festival, obligando a los organizadores a cancelarlo. En Marsella, Francia, también se pospuso otro de sus conciertos después de que, presuntamente, el ministro buscara bloquear la actuación.

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Un caso similar ocurrió en Polonia, donde un estadio canceló un concierto previsto para el siguiente mes. El ministro de Cultura afirmó que impediría su actuación debido a su “promoción del nazismo”.

Más tarde, el club de fútbol suizo FC Basilea declaró a la AFP haber rechazado una propuesta para albergar un concierto de West.

Por su parte, el rapero no se quedó callado y, para defenderse, afirmó: “No soy nazi ni antisemita” y “amo a la gente judía”. Además, atribuyó sus comentarios a un “episodio maníaco” provocado por el trastorno bipolar que padece.

A pesar de ello, Estambul está lista para recibirlo este sábado 30 de junio, además de sus presentaciones programadas en Países Bajos el 6 y 8 de junio, para luego viajar a Tirana el 11 de julio y a Praga el 25 de julio.

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