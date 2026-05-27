El resto de Europa podrá ser un no, pero Estambul las cosas cambiaron para Kanye West

Al parecer, la presentación del artista formará parte de un festival en el que también participaría Travis Scott. El evento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, declaró el organizador Erdem Karahan, de ILS Vision.

Se espera que alrededor de 120 mil personas asistan al evento, por lo que la ciudad puso a disposición 100 autobuses gratuitos para que los asistentes puedan regresar a casa una vez que termine el espectáculo.

Estambul pondrá 100 autobuses gratuitos para facilitar el regreso de los asistentes al festival donde también podría participar Travis Scott.

(Fotografía: Brad Barket/Getty Images for Fast Company)

Este recibimiento contrasta con la reacción de otros países europeos después de que el rapero lanzara una canción titulada ‘Heil Hitler’ y pusiera a la venta camisetas con esvásticas en su sitio web, lo que provocó indignación.

En ese entonces, el gobierno británico le prohibió la entrada al país para encabezar un festival, obligando a los organizadores a cancelarlo. En Marsella, Francia, también se pospuso otro de sus conciertos después de que, presuntamente, el ministro buscara bloquear la actuación.