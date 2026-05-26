Spotify lanza Reserved, una recompensa para los super fans

La plataforma presentó ‘Reserved’, una herramienta que identifica a los fans más fieles de un artista a partir de datos reales de reproducción, compartición e interacción, con el objetivo de premiarlos con acceso anticipado a boletos para sus conciertos.

La plataforma reservará hasta dos entradas para usuarios seleccionados antes de la venta general, buscando evitar bots y reventa de boletos. (Fotografía: Spotify)

Con la información recopilada, Spotify reservará hasta dos entradas para determinados conciertos durante un periodo exclusivo previo a la venta general. El servicio no tendrá ningún costo adicional y los usuarios no deberán hacer nada más que seguir escuchando a sus artistas favoritos.

Además, al supervisar la actividad de los usuarios Premium, la plataforma buscará asegurarse de que se trate de fans reales y no de bots.

Spotify ha sido durante mucho tiempo un espacio donde los usuarios descubren nuevos artistas y donde los músicos amplían su audiencia. Con Reserved, la compañía busca fortalecer esa conexión, facilitando que los seguidores más activos puedan asistir a los conciertos.

Para poder formar parte de Reserved será necesario tener activadas las notificaciones y la ubicación dentro del feed de eventos en vivo de Spotify. (Fotografía: Emma McIntyre)

Por supuesto, el número de fans interesados será mayor que el de entradas reservadas, por lo que no todos recibirán esta oferta. Aun así, el sistema pretende priorizar a usuarios verificados para evitar que los boletos terminen en manos de revendedores.

