Todos hemos pasado por esto: viene tu artista favorito, intentas comprar boletos para verlo y, por más que lo intentas, no logras conseguir una entrada. Hoy en día asistir a un concierto es cada vez más complicado; sin embargo, Spotify busca cambiar eso con una nueva función.
La nueva función de Spotify recompensará a los fans más fieles de los artistas
Todos hemos pasado por esto: viene tu artista favorito, intentas comprar boletos para verlo y, por más que lo intentas, no logras conseguir una entrada. Hoy en día asistir a un concierto es cada vez más complicado; sin embargo, Spotify busca cambiar eso con una nueva función.
Spotify lanza Reserved, una recompensa para los super fans
La plataforma presentó ‘Reserved’, una herramienta que identifica a los fans más fieles de un artista a partir de datos reales de reproducción, compartición e interacción, con el objetivo de premiarlos con acceso anticipado a boletos para sus conciertos.
Con la información recopilada, Spotify reservará hasta dos entradas para determinados conciertos durante un periodo exclusivo previo a la venta general. El servicio no tendrá ningún costo adicional y los usuarios no deberán hacer nada más que seguir escuchando a sus artistas favoritos.
Además, al supervisar la actividad de los usuarios Premium, la plataforma buscará asegurarse de que se trate de fans reales y no de bots.
Spotify ha sido durante mucho tiempo un espacio donde los usuarios descubren nuevos artistas y donde los músicos amplían su audiencia. Con Reserved, la compañía busca fortalecer esa conexión, facilitando que los seguidores más activos puedan asistir a los conciertos.
Por supuesto, el número de fans interesados será mayor que el de entradas reservadas, por lo que no todos recibirán esta oferta. Aun así, el sistema pretende priorizar a usuarios verificados para evitar que los boletos terminen en manos de revendedores.
La función comenzará a operar este verano con las nuevas giras anunciadas. Para formar parte de Reserved será necesario tener activada la ubicación y la actividad dentro del feed de eventos en vivo, además de mantener habilitadas las notificaciones. En caso de cumplir con los requisitos para acceder a entradas, los usuarios recibirán un correo electrónico y una notificación dentro de la aplicación.
Quienes sean seleccionados podrán adquirir hasta dos boletos para conciertos de la gira durante un periodo limitado, que será aproximadamente de un día.
Por ahora, esta función, disponible únicamente para mayores de edad, estará activa en Estados Unidos, aunque Spotify aseguró que llegará próximamente a otros mercados.