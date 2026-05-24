El Corona Capital volvió a dividir opiniones por la ausencia de ciertos nombres esperados, pero entre las letras pequeñas del cartel también sobreviven algunos de los actos más interesantes de la conversación musical actual: proyectos de culto, leyendas subestimadas y artistas que podrían convertirse en algo mucho más grande después de este festival.
Los shows del Corona Capital 2026 que no sabías que NO puedes perderte
El problema con el Corona Capital nunca ha sido únicamente quién falta, sino todo lo que la conversación alrededor del festival impide ver. Cada año el cartel termina reducido a headliners, comparaciones imposibles y expectativas heredadas de otras ediciones, cuando en realidad buena parte de su valor sigue escondida en la letra pequeña. Ahí han aparecido artistas que años después terminaron dominando el mainstream —como ocurrió con Dua Lipa en su momento— y aunque esa suele ser la excepción a la regla, el festival todavía conserva cierta capacidad de adelantarse a conversaciones musicales que más tarde explotan en otro nivel.
Violet Grohl, la hija de Dave Grohl, pero también una posible futura estrella
Reducir a Violet Grohl al apellido sería perderse uno de los proyectos jóvenes más interesantes del cartel. Su propuesta se mueve entre el shoegaze, el indie melancólico y cierta sensibilidad generacional mucho más cercana al bedroom pop actual que al legado de Foo Fighters. Más allá del morbo, hay una artista entendiendo perfectamente cómo dialogar con la estética emocional de su época y es que, en un gran hot take nos atrevemos a decir que es más talentosa que su padre.
Yung Lean, el rap triste que terminó moldeando al mainstream
Antes de que el internet hiciera del rap emocional una norma estética, Yung Lean ya estaba construyendo ese universo. Su influencia en artistas contemporáneos es mucho más grande de lo que normalmente se reconoce y buena parte del sonido melancólico que hoy domina el mainstream digital le debe algo. Verlo en México sigue siendo raro y probablemente este sea uno de los shows más de culto del festival.
We Are Scientists, la banda de culto que México siempre termina esperando
We Are Scientists pertenece a esa generación de bandas indie de los dosmiles que envejecieron mejor de lo esperado. Nunca fueron gigantes comerciales, pero sí construyeron un catálogo sólido y una relación muy particular con el público mexicano. Entre guitarras directas, ironía y canciones que sobreviven perfectamente al paso del tiempo, siguen siendo uno de esos actos que rara vez decepcionan en vivo.
Princess Chelsea y el pop independiente que nunca desaparece
Aunque muchos todavía la ubican únicamente por “Cigarette Duet”, Princess Chelsea lleva años construyendo uno de los proyectos más consistentes del indie pop contemporáneo. Hay algo elegante y extraño en la forma en la que mezcla dream pop, nostalgia digital y sensibilidad lo-fi. Justamente el tipo de artista que termina encontrando nuevos públicos en festivales como este.
Ela Minus y la electrónica latinoamericana que encontró identidad propia
Mientras buena parte de la electrónica de festival sigue atrapada en fórmulas cada vez más predecibles, Ela Minusencontró un lenguaje propio entre synth-punk, techno minimal y emoción contenida. Su crecimiento internacional no ha sido casualidad: hay muy pocos proyectos latinoamericanos capaces de sonar igual de íntimos y contundentes al mismo tiempo.
Tricky, la leyenda del trip-hop que nos hace extrañar a Massive Attack y Portishead
La presencia de Tricky en letras pequeñas resulta casi absurda considerando el tamaño de su legado. Figura fundamental para entender el trip-hop noventero junto a Massive Attack y Portishead, su música sigue cargando esa oscuridad incómoda que marcó a toda una generación. Más que un acto nostálgico, verlo hoy sigue siendo una experiencia profundamente extraña.
Manic Street Preachers, la deuda pendiente del Corona Capital con los noventa
Después de años de cancelaciones y visitas frustradas, finalmente Manic Street Preachers llegará a México. Y eso debería importar muchísimo más de lo que parece. Pocas bandas sobrevivieron al britpop manteniendo un discurso político, literario y emocional tan intacto como el suyo. Entre glam, punk y melancolía obrera, los Manics siguen siendo una de las bandas más importantes que nunca terminaron de entrar del todo a la conversación latinoamericana.
Otras bandas a las que vale la pena seguirles la pista
Nadie puede dejar pasar a Gorillaz, y menos con el álbumzaso de este año, pero además de todos estos nombres, el Corona Capital 2026 también esconde actos que probablemente hoy tengan reproducciones modestas en México, pero que vale la pena investigar antes del festival: Balu Brigada, Model/Actriz, Baby Queen, BØRNS y Hot Milk. Ninguno llega necesariamente como fenómeno masivo, pero todos forman parte de conversaciones musicales que llevan tiempo creciendo fuera del radar más evidente del festival.
El Corona Capital 2026 se realizará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. La preventa Banamex arrancará el próximo 26 de mayo. Por ahora, más allá de los nombres gigantes o las ausencias inevitables, el verdadero valor del cartel sigue estando en los artistas que todavía requieren algo cada vez menos común en festivales: curiosidad.
¿Nos vemos allá?