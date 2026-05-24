El problema con el Corona Capital nunca ha sido únicamente quién falta, sino todo lo que la conversación alrededor del festival impide ver. Cada año el cartel termina reducido a headliners, comparaciones imposibles y expectativas heredadas de otras ediciones, cuando en realidad buena parte de su valor sigue escondida en la letra pequeña. Ahí han aparecido artistas que años después terminaron dominando el mainstream —como ocurrió con Dua Lipa en su momento— y aunque esa suele ser la excepción a la regla, el festival todavía conserva cierta capacidad de adelantarse a conversaciones musicales que más tarde explotan en otro nivel.

Violet Grohl, la hija de Dave Grohl, pero también una posible futura estrella

Reducir a Violet Grohl al apellido sería perderse uno de los proyectos jóvenes más interesantes del cartel. Su propuesta se mueve entre el shoegaze, el indie melancólico y cierta sensibilidad generacional mucho más cercana al bedroom pop actual que al legado de Foo Fighters. Más allá del morbo, hay una artista entendiendo perfectamente cómo dialogar con la estética emocional de su época y es que, en un gran hot take nos atrevemos a decir que es más talentosa que su padre.

Yung Lean, el rap triste que terminó moldeando al mainstream

Antes de que el internet hiciera del rap emocional una norma estética, Yung Lean ya estaba construyendo ese universo. Su influencia en artistas contemporáneos es mucho más grande de lo que normalmente se reconoce y buena parte del sonido melancólico que hoy domina el mainstream digital le debe algo. Verlo en México sigue siendo raro y probablemente este sea uno de los shows más de culto del festival.