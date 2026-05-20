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Música

Karol G recibirá en los AMAs un premio que solo han obtenido ocho artistas, incluido Michael Jackson

El próximo 25 de mayo, Karol G será reconocida en los AMAs con el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento que únicamente ha sido entregado a ocho artistas en la historia.
mié 20 mayo 2026 12:38 PM
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La cantante colombiana será reconocida en los AMAs 2026 con el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un galardón que únicamente han recibido ocho artistas en el mundo, incluidos Michael Jackson, Beyoncé y Whitney Houston. (Fotografía: Buda Mendes/Getty Images)

Sin duda, este está siendo el mejor año para Karol G. Primero, se convirtió en la primera mujer latina en ser headliner de Coachella; después, anunció la gira Viajando por el mundo Tropitour, que rompió récords al vender 2 millones de boletos en solo cuatro días. Ahora, además de presentarse en los American Music Awards, será homenajeada durante la ceremonia con uno de los premios más importantes de la industria.

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Se trata del ‘Premio Internacional a la Excelencia Artística’, cuya relevancia radica en lo exclusivo de su entrega, pues hasta ahora solo ocho artistas en el mundo lo han recibido. Entre ellos se encuentran Michael Jackson (1993), Rod Stewart (1994), Led Zeppelin (1995), Bee Gees (1997), Aerosmith (2001), Beyoncé (2007) y, la última en obtenerlo, Whitney Houston (2009).

(Obligatorio)
Después de convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella y romper récords con su gira Tropitour, Karol G suma otro logro histórico: entrar al grupo más exclusivo de los American Music Awards.
 (Fotografía: Amy Sussman)

Karol G es oficialmente una leyenda de la música

La cantante colombiana recibirá este reconocimiento gracias a su desempeño comercial, su solidez artística y su influencia cultural en la música. Quienes han obtenido este premio son artistas que han demostrado un impacto cultural sostenido y una enorme capacidad para movilizar audiencias a nivel global, algo que Karol G ha dejado claro en escenarios como Coachella.

Su inclusión como representante de la música latina dentro de este grupo selecto también refleja una transformación importante en la valoración de los proyectos en español dentro de la industria musical norteamericana.

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Más de 129 millones de streams, 310 certificaciones Platino por la RIAA y un Billboard 200 histórico con Mañana será bonito respaldan el impacto global de Karol G, quien será homenajeada en los AMAs este 25 de mayo.
 (Fotografía: Kevin Winter)

Otra prueba de su influencia son sus más de 129 millones de streams, sus 310 certificaciones de Platino otorgadas por la RIAA y el hecho de ser la única artista femenina en ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana.

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Mañana será bonito también hizo historia al convertirse en el primer álbum en español de una artista femenina en debutar en el número uno del Billboard 200, mientras que la gira del disco vendió más de 2.3 millones de boletos a lo largo de 62 conciertos.

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Karol G no solo recibirá uno de los premios más importantes de la industria musical en los AMAs 2026, también tendrá una presentación especial que p (Fotografías: Dimitrios Kambouris)

Con todos estos logros, queda claro que Karol G se ha ganado este reconocimiento. Y para hacer aún más especial la noche, la cantante también ofrecerá una presentación musical que promete estar llena de toda la vibra tropicoqueta.

Los AMAs 2026 se transmitirán el 25 de mayo, en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a través de CBS y Paramount+.

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Karol G American Music Awards Coachella

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