Se trata del ‘Premio Internacional a la Excelencia Artística’, cuya relevancia radica en lo exclusivo de su entrega, pues hasta ahora solo ocho artistas en el mundo lo han recibido. Entre ellos se encuentran Michael Jackson (1993), Rod Stewart (1994), Led Zeppelin (1995), Bee Gees (1997), Aerosmith (2001), Beyoncé (2007) y, la última en obtenerlo, Whitney Houston (2009).

Después de convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella y romper récords con su gira Tropitour, Karol G suma otro logro histórico: entrar al grupo más exclusivo de los American Music Awards.

(Fotografía: Amy Sussman)

Karol G es oficialmente una leyenda de la música

La cantante colombiana recibirá este reconocimiento gracias a su desempeño comercial, su solidez artística y su influencia cultural en la música. Quienes han obtenido este premio son artistas que han demostrado un impacto cultural sostenido y una enorme capacidad para movilizar audiencias a nivel global, algo que Karol G ha dejado claro en escenarios como Coachella.

Su inclusión como representante de la música latina dentro de este grupo selecto también refleja una transformación importante en la valoración de los proyectos en español dentro de la industria musical norteamericana.

Más de 129 millones de streams, 310 certificaciones Platino por la RIAA y un Billboard 200 histórico con Mañana será bonito respaldan el impacto global de Karol G, quien será homenajeada en los AMAs este 25 de mayo.

(Fotografía: Kevin Winter)

Otra prueba de su influencia son sus más de 129 millones de streams, sus 310 certificaciones de Platino otorgadas por la RIAA y el hecho de ser la única artista femenina en ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana.