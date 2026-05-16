Vans Warped Tour: el gran regreso del festival que no puedes perderte

Una ruta de escenas conocidas

El recorrido del festival deja ver su escala y su intención:

Washington, D.C. — 13 y 14 de junio

Long Beach — 25 y 26 de julio

Montreal — 21 y 22 de agosto

Ciudad de México — 12 y 13 de septiembre

Orlando — 14 y 15 de noviembre

Cada parada responde a comunidades distintas, pero atravesadas por un mismo lenguaje. En México, ese lenguaje encontró una traducción propia desde hace más de dos décadas.

El antecedente en México

Entre 2012 y 2014, el Vans Warped Tour tuvo sus primeras visitas al país. No eran ediciones masivas, pero sí momentos clave para una generación que ya consumía estos sonidos y que encontró ahí una forma de verse reflejada.

Desde entonces, la escena no se detuvo. Cambió de foros, de circuitos y de plataformas, pero siguió activa y es ese pulso es el que hoy lo sostiene en su regreso.

Fechas y sede en CDMX

12 y 13 de septiembre de 2026 en la Curva 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez.