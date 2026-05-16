El Vans Warped Tour regresa a México en 2026 en un momento donde las escenas musicales ya no dependen de un solo espacio para existir, pero siguen necesitando lugares donde coincidir. Lo que llega en septiembre no es una réplica del pasado, sino una extensión de algo que se mantuvo en movimiento durante años.
Vans Warped Tour: el gran regreso del festival que no puedes perderte
Una ruta de escenas conocidas
El recorrido del festival deja ver su escala y su intención:
- Washington, D.C. — 13 y 14 de junio
- Long Beach — 25 y 26 de julio
- Montreal — 21 y 22 de agosto
- Ciudad de México — 12 y 13 de septiembre
- Orlando — 14 y 15 de noviembre
Cada parada responde a comunidades distintas, pero atravesadas por un mismo lenguaje. En México, ese lenguaje encontró una traducción propia desde hace más de dos décadas.
El antecedente en México
Entre 2012 y 2014, el Vans Warped Tour tuvo sus primeras visitas al país. No eran ediciones masivas, pero sí momentos clave para una generación que ya consumía estos sonidos y que encontró ahí una forma de verse reflejada.
Desde entonces, la escena no se detuvo. Cambió de foros, de circuitos y de plataformas, pero siguió activa y es ese pulso es el que hoy lo sostiene en su regreso.
Fechas y sede en CDMX
12 y 13 de septiembre de 2026 en la Curva 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Asistentes de lujo para hosts de lujo
El line-up se mantiene dentro de una misma raíz estética y sonora, pero con shows que nadie querrá perderse:
- All Time Low
- Black Veil Brides
- Simple Plan
- Jimmy Eat World
- Yellowcard
- The All-American Rejects
- New Found Glory
- Goldfinger
- Papa Roach
Y en paralelo, una capa que ancla el festival al contexto local:
- División Minúscula
- Thermo
- Allison
- Here Comes the Kraken
- Los Blenders
- Tungas
- Pedro y el Lobo
A esto se suman nombres que han sostenido la escena desde distintos frentes:
- Taking Back Sunday
- Of Mice & Men
- Story of the Year
- Winona Fighters
Cartel Vans Warped Tour en CDMX
Aquí el cartel completo con más de 70 bandas y con programación distribuida a lo largo de los dos días:
Lo que sostiene este regreso
Estas bandas siguieron girando, el público siguió escuchando, y la estética —el cruce entre música y skate— se mantuvo como un punto de encuentro compartido.
En México, además, esa relación que se volvió propia.
Boletos: fase actual y lo que viene
Al momento, los boletos se encuentran en Fase 3, en sus últimos días antes de un ajuste de precios.
- General (abono 2 días): $2,580 MXN
- Plus (abono 2 días): $4,664 MXN
Se espera un cambio de precios a partir del 16 de mayo, de acuerdo con información de fuentes oficiales.
Importante: No habrá boletos por día. El acceso será únicamente mediante un abono para ambos días.
La venta se realiza a través de Ticketmaster y también en formato físico en el Palacio de los Deportes (martes a sábado, de 11am a 5pm).
¿Qué incluye el abono Plus?
El acceso Plus amplía la experiencia dentro del festival:
- Entrada rápida
- Side pit en escenarios principales
- Plataforma elevada en escenario principal
- Área lounge con mesas
- Préstamo de baterías
- Concierge antes y durante el evento
- Wifi
- Baños premium
- Guardarropa
- Zonas de recarga
- Estacionamiento (con condiciones específicas)
- Oferta gastronómica y coctelería exclusiva (con costo adicional) *No incluye alimentos ni bebidas.
Lo que ya se sabe (y lo que falta)
Hay varios elementos confirmados que ayudan a entender la experiencia completa:
- Los horarios se revelarán días antes del festival
- Existirá un callejón de artistas con activaciones especiales
- La Vert Ramp estará presente, aunque solo como exhibición profesional, sin acceso para el público
- Elementos visuales como el inflable clásico aparecerán al abrir puertas
Aún están pendientes detalles como:
- Lockers
- Estacionamiento general
- Lista oficial de objetos permitidos y restringidos
Aunque se espera que estos lineamientos sigan la lógica habitual de festivales en México.
Actualizaremos cuando estos datos estén listos
Cómo llegar
La Curva 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene accesos funcionales:
- Metro: Ciudad Deportiva
- Metrobús: rutas cercanas
- Transporte privado con accesos controlados
¿Por dónde moverse?
El festival no se agota en los nombres principales. Hay rutas que valen la pena:
- El bloque latinoamericano ofrece una lectura distinta del género
- Taking Back Sunday y Story of the Year suelen sostener shows con mayor carga emocional
- Propuestas como Winona Fighters abren la puerta a nuevas audiencias
Pero recuerda: recorrer el festival sin prisa siempre cambia la experiencia (para bien).
Con esto en mente...
El Vans Warped Tour vuelve a México en un momento donde la música sigue encontrando sentido cuando se vuelve colectiva.
Durante dos días, en septiembre, esa colectividad tendrá forma en la Curva 9. como una escena que, incluso en silencio, nunca dejó de avanzar... porque mamá, esto no es una etapa.
¿Nos vemos allí?