Y no es cualquier logro. Drake podrá ser amado u odiado, considerado sobrevalorado o incluso cuestionado como el mejor rapero de su generación, aun así ha conseguido superar al mismísimo Michael Jackson con este récord histórico.

Drake obtiene el récord que antes pertenecía a Michael Jackson

El lanzamiento de ICEMAN marca una nueva etapa en la carrera de Drake y llega acompañado de un récord histórico en Billboard. (Fotografía: Marcelo Hernandez)

En términos más simples, Drake es ahora el artista con más álbumes que han permanecido al menos una década en la lista Billboard 200, récord que hasta ahora pertenecía al Rey del Pop. Los discos que lograron esta hazaña son Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013) y Views (2016).

Cada uno de estos álbumes marcó una era, no solo en la carrera del artista, sino también para toda una generación de oyentes. Drake tuvo un papel clave en la configuración del sonido predominante del hip-hop y el R&B durante la década de 2010, así que quien diga que nunca cantó o bailó alguna de sus canciones en la adolescencia probablemente está mintiendo.

Y la prueba está ahí. A 15 años del lanzamiento de Take Care y a 10 de Views, los fans siguen escuchando su música al punto de mantener sus canciones en los charts. Eso habla no solo de su vigencia cultural, sino también de un catálogo difícil de igualar.