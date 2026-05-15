Champagne Papi tiene mucho que celebrar. No solo porque hoy lanzó su noveno álbum de estudio, ICEMAN, que además marca su regreso a los discos en solitario desde For All the Dogs (2023), sino también porque acaba de convertirse en el primer artista en la historia en lograr que tres de sus álbumes permanezcan en listas de éxitos durante 10 años.
Drake es el primer artista con tres álbumes en listas de éxitos durante 10 años
Y no es cualquier logro. Drake podrá ser amado u odiado, considerado sobrevalorado o incluso cuestionado como el mejor rapero de su generación, aun así ha conseguido superar al mismísimo Michael Jackson con este récord histórico.
Drake obtiene el récord que antes pertenecía a Michael Jackson
En términos más simples, Drake es ahora el artista con más álbumes que han permanecido al menos una década en la lista Billboard 200, récord que hasta ahora pertenecía al Rey del Pop. Los discos que lograron esta hazaña son Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013) y Views (2016).
Cada uno de estos álbumes marcó una era, no solo en la carrera del artista, sino también para toda una generación de oyentes. Drake tuvo un papel clave en la configuración del sonido predominante del hip-hop y el R&B durante la década de 2010, así que quien diga que nunca cantó o bailó alguna de sus canciones en la adolescencia probablemente está mintiendo.
Y la prueba está ahí. A 15 años del lanzamiento de Take Care y a 10 de Views, los fans siguen escuchando su música al punto de mantener sus canciones en los charts. Eso habla no solo de su vigencia cultural, sino también de un catálogo difícil de igualar.
Pero, como dijimos, este no podría ser un mejor momento para el artista. Hoy también se lanzó ICEMAN, su noveno álbum de estudio y el proyecto con el que regresa oficialmente a su carrera en solitario.
El legado de Drake en la música
El lanzamiento vino acompañado de toda una performance: enormes cubos de hielo instalados en Toronto que, al derretirse, revelaron la fecha de estreno del disco. Más allá de la estrategia visual, este álbum representa el inicio de una nueva era para Drake, y muchos de sus fans ya consideran que podría convertirse en uno de los mejores proyectos de esta etapa de su carrera.
Se trata de un momento clave en su trayectoria musical, una que se ha mantenido sólida incluso después de tropiezos mediáticos como su beef con Kendrick Lamar.
Muchos artistas logran crear un álbum clásico, pero pocos consiguen mantenerse relevantes durante más de una década a través de distintos proyectos. Y eso es algo que, nos guste o no, hay que reconocerle a Drake.