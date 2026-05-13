Ni la lluvia se resistió a U2 grabando su siguiente video en CDMX

Después de 14 conciertos en la Ciudad de México desde 1992, la banda originaria de Dublín tomó una de las calles del Centro Histórico para grabar el video musical de su canción “Street of Dreams”, tema que formará parte de su próximo álbum, previsto para lanzarse antes de que termine el año.

U2 ofreció una presentación muy especial para sus fans

Sobre un autobús escolar intervenido por Chavis Mármol, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretaron una canción con coros en español. (Fotografía: Hector Vivas)

Sobre el toldo de un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretaron su nueva canción, que además incluye coros en español, conectando aún más el tema con la locación elegida.

El acto por sí solo ya era insólito, pero la cereza del pastel fue la aparición de Larry Mullen Jr., quien no se presentaba sobre un escenario desde hace tres años debido a una cirugía de cuello y espalda.

No tenemos duda de que, si la grabación hubiera sido completamente pública, la ciudad se habría paralizado. Sin embargo, para evitarlo, la banda optó por realizar el evento de manera mucho más controlada y casi secreta.