Dicen que los fans mexicanos son de los más entregados del mundo, razón por la que tantos artistas aman venir a México. Pero hay ocasiones en las que el vínculo va mucho más allá del escenario: algunos terminan enamorándose tanto del país que siempre encuentran un motivo para volver. En esa lista está U2, quienes esta semana recorrieron las calles de la ciudad como parte de su nuevo proyecto.
Ni la lluvia se resistió a U2 grabando su siguiente video en CDMX
Después de 14 conciertos en la Ciudad de México desde 1992, la banda originaria de Dublín tomó una de las calles del Centro Histórico para grabar el video musical de su canción “Street of Dreams”, tema que formará parte de su próximo álbum, previsto para lanzarse antes de que termine el año.
U2 ofreció una presentación muy especial para sus fans
Sobre el toldo de un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. interpretaron su nueva canción, que además incluye coros en español, conectando aún más el tema con la locación elegida.
El acto por sí solo ya era insólito, pero la cereza del pastel fue la aparición de Larry Mullen Jr., quien no se presentaba sobre un escenario desde hace tres años debido a una cirugía de cuello y espalda.
No tenemos duda de que, si la grabación hubiera sido completamente pública, la ciudad se habría paralizado. Sin embargo, para evitarlo, la banda optó por realizar el evento de manera mucho más controlada y casi secreta.
Para ello, se abrió una convocatoria del 6 al 8 de mayo dirigida a los fans registrados en su página web. Para participar, únicamente era necesario ser mayor de edad, tener disponibilidad y estar dispuesto a permanecer de pie durante toda la grabación.
Los seleccionados recibieron un correo con la dirección exacta del rodaje y, además, tuvieron la oportunidad de asistir con un acompañante.
La lluvia detuvo todo por un momento y, mientras esperaban a que pasara, U2 interpretó algunas canciones en acústico para animar a los asistentes.
Parte de la emoción por ver nuevamente a la banda en CDMX se debe a que su última visita ocurrió en 2017, cuando presentaron su gira “The Joshua Tree” en el Foro Sol. Por eso, esta grabación resultó especialmente significativa para quienes tuvieron la oportunidad de participar como extras en el video.
La visita de U2 coincidió además con la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026, evento que esta semana reúne en la Ciudad de México a 30 equipos de distintas partes del mundo y que se celebrará del 6 al 14 de mayo.