La industria musical sigue confirmando que los catálogos de canciones se han convertido en uno de los negocios más valiosos del entretenimiento. Ahora, Sony Music anunció la compra del catálogo de Recognition, firma que posee derechos de más de 45 mil canciones de artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Leonard Cohen y la banda Journey.
Sony Music apuesta por los catálogos musicales, comprando éxitos de Beyoncé, Lady Gaga y Leonard Cohen
El acuerdo fue realizado en conjunto con el fondo soberano singapurense GIC y, aunque las compañías no confirmaron oficialmente la cifra, el diario Financial Times reportó que la operación estaría valuada en alrededor de 4 mil millones de dólares.
El catálogo incluye éxitos de Bayoncé y Lady Gaga
Con esta adquisición, Sony Music pasará a recibir ingresos derivados del streaming y explotación de temas icónicos como “Single Ladies (Put A Ring On It)”, “Bad Romance”, “Don’t Stop Believin’” y “Hallelujah”, canciones que continúan generando millones de reproducciones cada año.
Recognition, anteriormente conocida como Hipgnosis Songs Fund, salió a bolsa en 2018 y posteriormente fue adquirida en 2024 por la firma de inversión Blackstone por aproximadamente 1,600 millones de dólares. Tras la compra, la compañía cambió su nombre y consolidó uno de los catálogos musicales más importantes del mercado.
Para la industria, este tipo de adquisiciones reflejan cómo los derechos musicales se han convertido en activos altamente rentables y estables gracias al crecimiento constante de plataformas de streaming como Spotify y Apple Music.
“Representa un nuevo voto de confianza en los derechos musicales como una clase de activos consolidada”, declaró Qasim Abbas, director gerente sénior de Blackstone, sobre la operación.
Por su parte, Rob Stringer, presidente de Sony Music, aseguró que la compañía se encuentra “muy orgullosa y entusiasmada” de sumar al catálogo algunas de “las mejores canciones de la historia del pop”.
Con información de AFP