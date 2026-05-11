El acuerdo fue realizado en conjunto con el fondo soberano singapurense GIC y, aunque las compañías no confirmaron oficialmente la cifra, el diario Financial Times reportó que la operación estaría valuada en alrededor de 4 mil millones de dólares.

El catálogo incluye éxitos de Bayoncé y Lady Gaga

Temas como “Single Ladies”, “Bad Romance”, “Don’t Stop Believin’” y “Hallelujah” ahora formarán parte del catálogo administrado por Sony Music.

(Fotografía: Leon Bennett)

Con esta adquisición, Sony Music pasará a recibir ingresos derivados del streaming y explotación de temas icónicos como “Single Ladies (Put A Ring On It)”, “Bad Romance”, “Don’t Stop Believin’” y “Hallelujah”, canciones que continúan generando millones de reproducciones cada año.

Recognition, anteriormente conocida como Hipgnosis Songs Fund, salió a bolsa en 2018 y posteriormente fue adquirida en 2024 por la firma de inversión Blackstone por aproximadamente 1,600 millones de dólares. Tras la compra, la compañía cambió su nombre y consolidó uno de los catálogos musicales más importantes del mercado.

Para la industria, este tipo de adquisiciones reflejan cómo los derechos musicales se han convertido en activos altamente rentables y estables gracias al crecimiento constante de plataformas de streaming como Spotify y Apple Music.