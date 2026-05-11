No es que la música del “rey del pop” hubiera quedado en el olvido, pero, como ya ha ocurrido con otras biopics musicales, el estreno de la cinta provocó un aumento inmediato de más del 100% en las reproducciones de su catálogo en solitario.
El rey del pop lidera las listas de reproducciones después del estreno de ‘Michael’
Se trata de un fenómeno que anteriormente ya se había visto con otros artistas tras el lanzamiento de sus películas biográficas. En 2018, con el estreno de 'Bohemian Rhapsody', las reproducciones de Queen pasaron de 588 millones a 1.9 billones durante los seis meses posteriores. Lo mismo ocurrió con 'Rocketman', centrada en Elton John; con la cinta de Elvis Presley e incluso con la serie de Luis Miguel, que llevó varios de sus temas al Top 50 de Spotify durante meses.
En el caso de Michael Jackson, el impacto ha ido mucho más allá de la pantalla y ha superado ampliamente las cifras previas al estreno.
Durante la semana del 24 al 30 de abril, correspondiente al estreno de la película, la discografía en solitario del artista registró un total de 137.5 millones de reproducciones oficiales, según Billboard. Esto representa un incremento del 146% respecto a la semana anterior, cuando acumuló 55.9 millones de streams.
Además, la música del artista fallecido en 2009 volvió a posicionarse en distintas listas de Billboard, ocupa actualmente el puesto número 3 del Billboard Artist 100. El álbum Thriller regresó al Billboard 200 en la posición 27, mientras que Billie Jean suma ya 25 semanas dentro del Hot 100, ubicándose en el puesto 38.
De acuerdo con Billboard, diez canciones de Jackson, entre ellas Human Nature, Man in the Mirror, Beat It y Rock with You, regresaron a la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs. Además, “Human Nature” y P.Y.T. (Pretty Young Thing) superaron sus mejores posiciones históricas dentro del ranking, escalando del lugar 27 al 10 y del 46 al 17, respectivamente.
Aunque el mayor impacto se ha visto en su carrera en solitario, canciones de The Jackson 5 y The Jacksons también han registrado un aumento importante en reproducciones.
Por algo Michael Jackson sigue siendo, y siempre será, el rey del pop.