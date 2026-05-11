Se trata de un fenómeno que anteriormente ya se había visto con otros artistas tras el lanzamiento de sus películas biográficas. En 2018, con el estreno de 'Bohemian Rhapsody', las reproducciones de Queen pasaron de 588 millones a 1.9 billones durante los seis meses posteriores. Lo mismo ocurrió con 'Rocketman', centrada en Elton John; con la cinta de Elvis Presley e incluso con la serie de Luis Miguel, que llevó varios de sus temas al Top 50 de Spotify durante meses.

La película autobiográfica de Michael Jackson replicó el fenómeno que anteriormente vivieron artistas como Queen y Elton John. (Fotografía: George Rose)

En el caso de Michael Jackson, el impacto ha ido mucho más allá de la pantalla y ha superado ampliamente las cifras previas al estreno.

Durante la semana del 24 al 30 de abril, correspondiente al estreno de la película, la discografía en solitario del artista registró un total de 137.5 millones de reproducciones oficiales, según Billboard. Esto representa un incremento del 146% respecto a la semana anterior, cuando acumuló 55.9 millones de streams.