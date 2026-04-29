La hija mayor de Kim Kardashian y Ye ya había incursionado en la música de la mano de su padre. En "TALKING / ONCE AGAIN", éxito de Ye y Ty Dolla $ign, North participa con sus propios versos y también aparece en el video musical.

Además, ya se le había escuchado en solitario con “PIERCING ON MY HAND”, lanzado a principios de este año.

North West debuta este viernes como rapera y productora con

"N0RTH4EVR"

Será con "N0RTH4EVR" que la joven de 12 años dé un paso más en su carrera, consolidándose oficialmente como rapera y productora, al igual que su padre.

Con apenas 12 años, North West da pasos agigantados dentro de la industria musical, una escena en la que sin duda influye el legado de sus padres, dos figuras globales dentro de la música y la cultura pop.

Sin embargo, North también apunta a una nueva audiencia: la feroz Generación Z, que gracias a su presencia en redes sociales han podido seguir de cerca su crecimiento y su vida como figura pública desde la cuna.

Lo cierto es que, a su corta edad, la joven artista se ha ido empapando del medio, no solo por su padre, también por su relación con artistas como Bktherula, Ice Spice, skaiwater y Che.