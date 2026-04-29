Cuando tu padre es una de las figuras musicales más reconocidas y celebradas de la industria, tienes dos caminos: tomar una dirección completamente distinta o seguir sus pasos y aprovechar su plataforma para impulsar tu propia carrera. North West, hija de Ye, o Kanye West, ha elegido el segundo, y su primer EP está muy cerca.
El legado de Ye continúa: North West debuta en la música con su primer EP
La hija mayor de Kim Kardashian y Ye ya había incursionado en la música de la mano de su padre. En "TALKING / ONCE AGAIN", éxito de Ye y Ty Dolla $ign, North participa con sus propios versos y también aparece en el video musical.
Además, ya se le había escuchado en solitario con “PIERCING ON MY HAND”, lanzado a principios de este año.
North West debuta este viernes como rapera y productora con
"N0RTH4EVR"
Será con "N0RTH4EVR" que la joven de 12 años dé un paso más en su carrera, consolidándose oficialmente como rapera y productora, al igual que su padre.
Con apenas 12 años, North West da pasos agigantados dentro de la industria musical, una escena en la que sin duda influye el legado de sus padres, dos figuras globales dentro de la música y la cultura pop.
Sin embargo, North también apunta a una nueva audiencia: la feroz Generación Z, que gracias a su presencia en redes sociales han podido seguir de cerca su crecimiento y su vida como figura pública desde la cuna.
Lo cierto es que, a su corta edad, la joven artista se ha ido empapando del medio, no solo por su padre, también por su relación con artistas como Bktherula, Ice Spice, skaiwater y Che.
Su sencillo “PIERCING ON MY HAND” no formará parte de "N0RTH4EVR", el cual incluirá seis temas inéditos: “H0w sh0uld ! f33l”, “D!e”, “#N0rth4evR”, “Th!s tim3”, “W0ah” y “Aishite (愛して)” (ámame, en japonés).
El EP de North West se lanzará este viernes 1 de mayo. Será entonces cuando podamos dimensionar el inicio de la prometedora carrera de la joven artista y comprobar si ha heredado el talento de su padre.