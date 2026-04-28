Se trata de una nueva colaboración que ha generado expectación rápidamente en redes sociales. Y es que con esto se demuestra que Sabrina se ha consolidado como una de las artistas del momento en la cultura pop, aunque ya lleva más de 10 años en la industria.

Madonna fue la encargada de dar a conocer la noticia de la nueva canción y tras su aparición como artista invitada de Sabrina Carpenter durante su show en su segunda noche como headliner de Coachella a mediados de abril, donde interpretaron éxitos como Vogue y Like a Prayer.

El anuncio fue a través de las redes sociales de la “reina del pop” con la portada oficial del sencillo. “Tenemos algo que decir al respecto. Bring Your Love, 30 de abril, 3:00 pm, PST”, dice la publicación.

Por su parte, Sabrina Carpenter replicó el anuncio, lo que rápidamente provocó reacciones de los fans.