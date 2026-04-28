Una nueva era en la carrera de Ariana Grande está por comenzar. Aunque aún se conocen pocos detalles, todo apunta a que ‘Petals’ estará cargado de letras introspectivas, con ese equilibrio entre vulnerabilidad y luz que ha definido sus últimos proyectos.
Ariana Grande anuncia ‘Petals’, su siguiente álbum después de ‘Eternal Sunshine’
En uno de los posteos donde anunció el álbum, Grande incluyó la frase “petal in the pavement” (pétalo en el pavimento), una posible metáfora sobre encontrar belleza y vida incluso en contextos duros, fríos o desafiantes.
'Petals' es el octavo álbum de estudio en la carrera de Ariana Grande
El primer adelanto que tenemos es que ‘Petal’ fue producido y coescrito por la propia Ariana junto a Ilya Salmanzadeh, productor sueco-persa con quien ya ha colaborado en grandes éxitos como: ‘Problem’ y ‘Bang Bang’, esta última junto a Jessie J y Nicki Minaj, además de participar ampliamente en ‘Eternal Sunshine’.
El lanzamiento llega después de un periodo particularmente activo para la artista, tanto en la música como en la actuación. Entre 2022 y 2024 dio vida a Galinda, o Glinda, en la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’, estrenó ‘Eternal Sunshine’ en 2024 y este año también participará en una nueva entrega de la saga ‘Meet the Parents’, ‘Focker - In - Law’.
El anuncio de ‘Petals’ estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro, un primer plano donde se le ve sonriente, con un look más natural que se aleja del rubio característico de su etapa en ‘Wicked’.
Tanto el título como las imágenes y el texto que acompañan este lanzamiento sugieren un álbum profundamente reflexivo, que podría explorar su proceso personal reciente y una reconexión con su ‘yo’ más auténtico.
¿Cuándo se estrena 'Petals'?
‘Petals' llegará el próximo 31 de julio a todas las plataformas. Su lanzamiento coincidirá con ‘The Eternal Sunshine Tour’, que inicia el 6 de junio en California y concluirá en septiembre en Londres, una ciudad clave en la vida de la artista.
Todo indica que, tras el cierre de esta gira y el lanzamiento del disco, Ariana podría tomarse un descanso. La cantante ha dejado entrever que esta serie de conciertos podría ser lo último que veamos de ella en un buen tiempo.