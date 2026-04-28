En uno de los posteos donde anunció el álbum, Grande incluyó la frase “petal in the pavement” (pétalo en el pavimento), una posible metáfora sobre encontrar belleza y vida incluso en contextos duros, fríos o desafiantes.

'Petals' es el octavo álbum de estudio en la carrera de Ariana Grande

El primer adelanto que tenemos es que ‘Petal’ fue producido y coescrito por la propia Ariana junto a Ilya Salmanzadeh, productor sueco-persa con quien ya ha colaborado en grandes éxitos como: ‘Problem’ y ‘Bang Bang’, esta última junto a Jessie J y Nicki Minaj, además de participar ampliamente en ‘Eternal Sunshine’.

El lanzamiento llega después de un periodo particularmente activo para la artista, tanto en la música como en la actuación. Entre 2022 y 2024 dio vida a Galinda, o Glinda, en la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’, estrenó ‘Eternal Sunshine’ en 2024 y este año también participará en una nueva entrega de la saga ‘Meet the Parents’, ‘Focker - In - Law’.

El anuncio de ‘Petals’ estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro, un primer plano donde se le ve sonriente, con un look más natural que se aleja del rubio característico de su etapa en ‘Wicked’.