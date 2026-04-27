Desde el momento en que Harry Styles anunció su regreso a los escenarios tras 'Love on Tour' en 2023, sabíamos que, aunque abriera diez fechas, todas se agotarían en minutos. Y así fue. Pero incluso si no alcanzaste boletos, aún tienes oportunidad de asistir al 'Together, Together Tour' gracias a American Express.
American Express y Harry Styles te quieren llevar al Together, Together Tour
Tal como lo lees: Harry Styles y American Express quieren que formes parte de esta gran fiesta musical y, en conjunto, lanzaron la campaña 'We Belong Together, Together', que ofrecerá a fans de distintas ciudades del mundo la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos.
Por si no lo sabías, American Express y Harry Styles ya han colaborado anteriormente creando experiencias memorables que conectan su música con momentos diseñados especialmente para los fans, desde preventas y accesos exclusivos hasta pop-ups de álbumes y conciertos One Night Only.
'
We Belong Together, Together' también incluirá la CDMX
La primera fase, que concluyó el 26 de abril, ofreció a fans de todo el mundo la increíble oportunidad de asistir al concierto que el cantante dará el 5 de junio en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam. Y lo mejor: para vivir realmente el concepto Together, Together, los ganadores compartirán la experiencia con un amigo.
Pero no te preocupes: si no participaste, aún hay muchas fechas del 'Together, Together Tour'. Si te perdiste esta primera campaña para Países Bajos, todavía podrás participar en próximas ciudades como Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, entre otras.
'Together, Together Tour' es más que un concierto: es un momento compartido. Es el instante en que las luces se apagan, cuando aprietas la mano de alguien en tu canción favorita y cuando miles de voces se convierten en una sola.
La próxima parada es Londres y no, participar no requiere ninguna compra, solo mantente atento para más detalles.