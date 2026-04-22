Así como lo lees, Champagnepapi está de regreso después de más de un año desde que lanzó Some sexy songs 4 U, el álbum colaborativo junto a PartyNextDoor que vio la luz del día en San Valentín del 2025.

Fiel a su esencia, el álbum debutó en el #1 en el Billboard 200, siendo su decimocuarto #1 en toda su carrera. Sin embargo, y después de una pausa razonable, una instalación repleta de hielo apareció en las calles de Toronto y solo había que esperar a que este se derritiera para saber lo que el rapero tenía entre manos.

El hielo hizo lo suyo y una vez hecho agua reveló que ICEMAN, el noveno álbum de estudio de Drake, estaba más cerca de lo que esperábamos.

Todo lo que sabemos de ICEMAN, el próximo disco de Drake

Con un excéntrico lanzamiento que llamó bastante la atención, finalmente sabemos que ICEMAN será estrenado el próximo 25 de mayo y más allá de ser solo un álbum, este está siendo presentado como una nueva era para Drake.