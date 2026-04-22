Puede ser que lo último que hayas escuchado sobre Drake fue su beef con Kendrick Lamar, pero mucho antes de esta pelea que nos dio grandes canciones, el rapero y cantante canadiense sonaba por todos lados con canciones como God’s Plan, One Dance junto a Rihanna y Hotline Bling y es muy posible que lo veamos nuevamente en los charts una vez que se estrene ICEMAN.
El hielo se ha derretido y eso significa que Iceman, el nuevo disco de Drake, está cerca
Puede ser que lo último que hayas escuchado sobre Drake fue su beef con Kendrick Lamar, pero mucho antes de esta pelea que nos dio grandes canciones, el rapero y cantante canadiense sonaba por todos lados con canciones como God’s Plan, One Dance junto a Rihanna y Hotline Bling y es muy posible que lo veamos nuevamente en los charts una vez que se estrene ICEMAN.
Así como lo lees, Champagnepapi está de regreso después de más de un año desde que lanzó Some sexy songs 4 U, el álbum colaborativo junto a PartyNextDoor que vio la luz del día en San Valentín del 2025.
Fiel a su esencia, el álbum debutó en el #1 en el Billboard 200, siendo su decimocuarto #1 en toda su carrera. Sin embargo, y después de una pausa razonable, una instalación repleta de hielo apareció en las calles de Toronto y solo había que esperar a que este se derritiera para saber lo que el rapero tenía entre manos.
El hielo hizo lo suyo y una vez hecho agua reveló que ICEMAN, el noveno álbum de estudio de Drake, estaba más cerca de lo que esperábamos.
Todo lo que sabemos de ICEMAN, el próximo disco de Drake
Con un excéntrico lanzamiento que llamó bastante la atención, finalmente sabemos que ICEMAN será estrenado el próximo 25 de mayo y más allá de ser solo un álbum, este está siendo presentado como una nueva era para Drake.
Después de todo el escrutinio debido a su pelea con Lamar, ICEMAN es el regreso de Drake a los discos en solitario, siendo For All the Dogs de 2023 el último de este estilo, un detalle que ha emocionado aún más a sus fans.
Aunque aún no se ha revelado el tracklist final de ICEMAN, Drake ya había revelado algunas de las canciones que serán parte del disco, entre ellas: “What Did I Miss?”, “Which One” y “Dog House”.
El regreso de Drake a la música en solitario
Si algo nos enseñó Drake con sus últimos discos, es que es un cantante que entiende las tendencias y cómo seguirlas y la presentación de ICEMAN es la prueba, dejando en claro que el rapero sabe que para ser parte de la conversación hay que hacer algo tan grande y excéntrico como una escultura de hielo en la calle solo para revelar una fecha.