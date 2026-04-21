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Música

Karol G en México 2026: boletos, fechas de conciertos, preventa...

La cantante colombiana anunció su gira “Viajando por el mundo Tropitour 2026”, que incluye México.
mar 21 abril 2026 03:29 PM
Karol G en México 2026: fechas de conciertos, preventa y todo lo que se sabe
Karol G. (Monica Schipper/Getty Images)

La espera para los fans de Karol G terminó, pues la bichota anunció su gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour 2026”, la cual iniciará en julio próximo y por supuesto pasará por México. ¿Qué ciudades visitará, cuándo son sus conciertos y la preventa? Te contamos todos los detalles.

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La intérprete de Provenza dio a conocer su gira mundial con un video divertido a través de sus redes sociales la mañana de este martes en donde aparece subiendo elementos característicos de sus conciertos en una camioneta, lista para partir e iniciar su tour.

Fechas en México

Hay dos fechas confirmadas en México: una en el Estadio BBVA en Monterrey el próximo 6 de noviembre, y otra en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México el 13 del mismo mes.

Sin embargo, aunque son las únicas fechas confirmadas, debido a la alta demanda que tendrán es casi seguro que se abran más, principalmente en la CDMX.

Preventa

Toma nota porque habrá una preventa para tarjetahabientes Mastercard el miércoles 29 de abril a partir de las 02:00 pm, mientras que la venta general será un día después, el día 30 a la misma hora.

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Precio de boletos

Todavía no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos, pero se estima que comiencen a partir de los 900 pesos e incluso hasta los 10 mil pesos, según la zona del recinto y experiencias extra como VIP.

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