La espera para los fans de Karol G terminó, pues la bichota anunció su gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour 2026”, la cual iniciará en julio próximo y por supuesto pasará por México. ¿Qué ciudades visitará, cuándo son sus conciertos y la preventa? Te contamos todos los detalles.
Karol G en México 2026: boletos, fechas de conciertos, preventa...
La intérprete de Provenza dio a conocer su gira mundial con un video divertido a través de sus redes sociales la mañana de este martes en donde aparece subiendo elementos característicos de sus conciertos en una camioneta, lista para partir e iniciar su tour.
Fechas en México
Hay dos fechas confirmadas en México: una en el Estadio BBVA en Monterrey el próximo 6 de noviembre, y otra en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México el 13 del mismo mes.
Sin embargo, aunque son las únicas fechas confirmadas, debido a la alta demanda que tendrán es casi seguro que se abran más, principalmente en la CDMX.
Preventa
Toma nota porque habrá una preventa para tarjetahabientes Mastercard el miércoles 29 de abril a partir de las 02:00 pm, mientras que la venta general será un día después, el día 30 a la misma hora.
Precio de boletos
Todavía no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos, pero se estima que comiencen a partir de los 900 pesos e incluso hasta los 10 mil pesos, según la zona del recinto y experiencias extra como VIP.