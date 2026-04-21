Karol G en México 2026: boletos, fechas de conciertos, preventa...

La intérprete de Provenza dio a conocer su gira mundial con un video divertido a través de sus redes sociales la mañana de este martes en donde aparece subiendo elementos característicos de sus conciertos en una camioneta, lista para partir e iniciar su tour.

Fechas en México

Hay dos fechas confirmadas en México: una en el Estadio BBVA en Monterrey el próximo 6 de noviembre, y otra en el Estadio GNP Seguros en Ciudad de México el 13 del mismo mes.

Sin embargo, aunque son las únicas fechas confirmadas, debido a la alta demanda que tendrán es casi seguro que se abran más, principalmente en la CDMX.

Preventa

Toma nota porque habrá una preventa para tarjetahabientes Mastercard el miércoles 29 de abril a partir de las 02:00 pm, mientras que la venta general será un día después, el día 30 a la misma hora.