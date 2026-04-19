Del 22 al 24 de abril, la Ciudad de México se suma a esta iniciativa internacional que ya ha tenido presencia en ciudades como Londres, París y Nueva York, consolidándose como un espacio dedicado a la exploración cultural contemporánea. Bajo la premisa de que cada ciudad tiene su propia identidad sonora y estética, TONES propone una experiencia inmersiva donde convergen distintas disciplinas y expresiones.
Tones Of Mexico City: arte, música y comunidad en tres días de experiencias
Qué esperar de TONES OF MEXICO CITY
En colaboración con Ballantine’s, el evento se desarrollará con actividades tanto diurnas como nocturnas, integrando una programación curada que conecta música, bienestar y exploración artística.
Durante el día (de 12:30 a 16:30), el público podrá asistir a:
- Un programa de radio en vivo en colaboración con NAAFI, con DJ sets, sesiones y entrevistas desde el showroom de SUPREMO.
- La exposición Sentir Rítmicos del colectivo FÁBRICA, que reúne pintura, textiles, escultura y fotografía.
- Una experiencia editorial a cargo de Can Can Press, con una biblioteca curada y piezas exclusivas de su archivo “Underground Souvenirs”.
Programación nocturna
Las noches estarán dedicadas a la música en distintos formatos:
- 22 de abril: Un showcase exclusivo presentado con un artista mexicano sorpresa (evento solo por invitación).
- 23 de abril (19:30 – 23:00 h): Sesión en vivo con el colectivo Los Guitarrazos, que incluirá presentaciones de talentos emergentes y una jam session abierta al público.
- 24 de abril (19:00 – 22:30 h): presentación de Earl Sweatshirt y MIKE en el Foro IndieRocks!, dos figuras clave del hip hop alternativo contemporáneo (evento con costo adicional).
- 24 de abril (22:00 – 03:00 h): cierre a cargo de FREEK.NU, con una celebración centrada en sonidos afrocaribeños y cultura de la diáspora.
Un punto de encuentro creativo en CDMX
Más allá de un festival, TONES OF MEXICO CITY se plantea como una plataforma para descubrir nuevas voces, conectar con la comunidad creativa y explorar la ciudad desde una perspectiva sensorial.
El acceso a las actividades requiere registro previo y está limitado a mayores de edad.
Con esta edición, la Ciudad de México se integra a la red global de TONES, reafirmando su lugar como uno de los epicentros culturales más dinámicos del momento.