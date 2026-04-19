Tones Of Mexico City: arte, música y comunidad en tres días de experiencias

Qué esperar de TONES OF MEXICO CITY

En colaboración con Ballantine’s, el evento se desarrollará con actividades tanto diurnas como nocturnas, integrando una programación curada que conecta música, bienestar y exploración artística.

Durante el día (de 12:30 a 16:30), el público podrá asistir a:

Un programa de radio en vivo en colaboración con NAAFI , con DJ sets, sesiones y entrevistas desde el showroom de SUPREMO .

, con DJ sets, sesiones y entrevistas desde el showroom de . La exposición Sentir Rítmicos del colectivo FÁBRICA , que reúne pintura, textiles, escultura y fotografía.

, que reúne pintura, textiles, escultura y fotografía. Una experiencia editorial a cargo de Can Can Press, con una biblioteca curada y piezas exclusivas de su archivo “Underground Souvenirs”.

Programación nocturna

Las noches estarán dedicadas a la música en distintos formatos:

22 de abril: Un showcase exclusivo presentado con un artista mexicano sorpresa (evento solo por invitación).

(evento solo por invitación). 23 de abril (19:30 – 23:00 h): Sesión en vivo con el colectivo Los Guitarrazos, que incluirá presentaciones de talentos emergentes y una jam session abierta al público.

24 de abril (19:00 – 22:30 h): presentación de Earl Sweatshirt y MIKE en el Foro IndieRocks!, dos figuras clave del hip hop alternativo contemporáneo (evento con costo adicional).