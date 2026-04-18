El universo Fania Records: la casa de Celia Cruz, Héctor Lavoe y otros grandes de la salsa

El comienzo de una era

Fundada en 1964 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, la empresa emergió en un contexto marcado por la migración caribeña hacia Estados Unidos, particularmente desde Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, desplazamientos que configuraron una experiencia urbana atravesada por la precariedad laboral, la discriminación racial y la necesidad de construir espacios simbólicos de pertenencia.

En ese entramado social, la música funcionó como archivo afectivo y como dispositivo de cohesión comunitaria; la llamada “salsa” no nació con Fania, pero encontró en ella un marco organizativo que permitió su estabilización como categoría comercial y cultural capaz de integrar son cubano, guaracha, mambo, plena, boogaloo y jazz latino bajo una denominación unificadora.

Esta lectura dialoga con los planteamientos de Juan Flores, ensayista y profesor de estudios culturales latinoamericanos en Estados Unidos. Flores ha señalado que la cultura latina en Nueva York se configura como un espacio de negociación constante entre memoria caribeña y experiencia estadounidense, un “entre-lugar” donde se redefine la pertenencia; su aporte resulta fundamental para comprender que la salsa, más que un estilo musical cerrado, fue una práctica cultural que expresó esa condición diaspórica.

El negocio y la proyección

La creación de la Fania All-Stars, ya como un grupo y no solo como disquera, debe leerse en ese marco como una estrategia de espectacularización y legitimación masiva. El concierto de 1971 en el Cheetah, club insignia en Nueva York, constituyó un punto de inflexión no solo por su éxito comercial, sino porque la grabación y filmación del evento transformaron la salsa en experiencia escénica exportable, donde la improvisación, el virtuosismo instrumental y la interacción con el público adquirieron centralidad performativa.

Dos años después, con una presentación en el Yankee Stadium, se confirmó la capacidad del proyecto para ocupar espacios simbólicamente asociados a la cultura dominante estadounidense, estableciendo un precedente para la música latina en escenarios de gran escala. Las giras posteriores, que incluyeron África, Asia —principalmente en Japón— y diversos países de América Latina, ampliaron esa proyección y, en 1974, la actuación en Kinshasa, República Democrática del Congo —en el contexto del célebre festival previo al combate entre Muhammad Ali y George Foreman— reforzó la dimensión simbólica de la salsa como música de la diáspora africana, pues la circulación audiovisual del concierto consolidó su inscripción en un imaginario transatlántico.

En este punto, resulta iluminador el trabajo de Ángel G. Quintero Rivera, sociólogo puertorriqueño especializado en música popular caribeña y procesos de modernidad, quien ha definido la salsa como “música de la dispersión afrocaribeña que se rehace en la modernidad urbana”. La importancia de su aporte radica en que desplaza la discusión del plano meramente comercial hacia una lectura sociológica que subraya las continuidades históricas entre herencia africana, experiencia colonial y modernidad metropolitana.