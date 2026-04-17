Esa sensación de descubrimiento atraviesa todo el proceso. No hubo fricción entre estilos ni necesidad de imponer una dirección. “Tal vez desde fuera parezca que venimos de mundos distintos”, admite Aurora, “pero al final todo se trata de comunicar una emoción. Eso es lo único que quiero de la música: sentir algo, cambiar cómo me siento”.

En el estudio, esa idea se tradujo en una dinámica libre, casi intuitiva. Las canciones no surgían de una estructura rígida ni de pasos preestablecidos. “Todo ocurre a la vez: una voz, un beat, una emoción”, explican. El proceso fue más conversación que construcción técnica, y así el proyecto encontró su forma sin forzarse.

Hubo, sin embargo, un momento en que todo encajó. “Cuando hicimos ‘Come Closer’, entendí lo que era esto”, recuerda Aurora. “Tiene algo extraño, algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Ahí pensé que esto necesitaba existir en mi vida”.

“Ahí entendí por qué este proyecto tenía que existir”. Aurora

A partir de ese punto, la idea se volvió realidad, abriéndose a otros territorios: lo visual, el escenario, la experiencia en vivo. No estaba en el plan inicial. “No pensábamos en tocar en vivo al inicio”, admite Rowlands: “era una idea lejana. Ahora es sorprendente que esté pasando”, parte de esa identidad también se construye junto a Adam Smith, colaborador cercano de ambos, quien ha aportado una mirada clave en el desarrollo visual del proyecto.

Aurora lo describe desde lo emocional, pues cuando la música deja de ser íntima y se comparte. “Es muy bonito poder compartirlo con la gente: bailar, llorar, sentirnos libres juntos”, dice. La transición del estudio al escenario mantiene la lógica originaria: sin un control absoluto, sin querer dirigir cada paso. “No lo controlamos”, afirma Aurora. “Tiene vida propia” y Tom lo confirma con otro pensamiento: “Si esta música puede hacer feliz a una sola persona, entonces ya cumplió su propósito”.

Y es que escuchar este álbum es entrar en un proceso nacido de la intuición, donde cada canción invita a sentir distinto. ¿Por qué?