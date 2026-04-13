Karol G lo dio todo en Coachella 2026: ritmo, baile, carisma y sobretodo empoderamiento latino en su histórico show como headliner del famoso festival realizado en Indio, California.
"No sientan miedo, sientan orgullo”: Karol G honra a latinos en Coachella 2026
Y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos, pues es la primera latina en encabezar el festival que se realiza anualmente durante dos semanas. La artista dijo sentirse "muy orgullosa" por el hito que, reflexionó, demoró mucho.
"Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una latina encabeza Coachella", dijo la bichota, quien agradeció a los artistas que le antecedieron y le pavimentaron el camino.
Con un leve atraso que pareció deberse a problemas técnicos, la intérprete de 35 años abrió con una leyenda centrada en una mujer que fue desafiada a encontrar su lugar de pertenencia.
Interpretó "Latina Foreva”, su más reciente éxito de "Tropicoqueta", lanzado el año pasado. También dio un recorrido por su catálogo musical, incluyendo éxitos como "TQG", "Gatúbela", "Amargura" y “Tropicoqueta".
Invitó al escenario a Mariah Angeliq para cantar "El Makinon", a Becky G para su himno empoderador "Mamiii" y a Greg González, guitarrista de "Cigarrettes After Sex", para debutar una balada sobre desamor.
También trajo a un ensamble de mariachis femenino y al reggaetonero Wisin, quien encendió al público con un popurrí de clásicos del género que incluyó "Noche de entierro" y "Rakata", entre otros.
No sientan miedo, sientan orgullo
"Esto es para mis latinos que han estado enfrentando dificultades en este país últimamente. Estamos con ustedes", prosiguió, e instó a los latinos que "no sientan miedo, sientan orgullo”.
Coachella regresará el próximo fin de semana con un cartel prácticamente idéntico.
Con información de AFP