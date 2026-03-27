BTS anuncia nuevos conciertos en Latinoamérica: estos son los países y las fechas

Como recordarás, no todos los ARMY han logrado obtener sus boletos para el tan esperado regreso del grupo surcoreano, pues la demanda ha sido muy alta en todo el mundo, por supuesto también en nuestro país.

Por esta razón, el grupo ha ampliado su gira global llamada ‘BTS World Tour ARIRANG’, con la cual marcan oficialmente su regreso a los escenarios tras varios años de pausa para cumplir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Nuevas fechas de BTS

Para buena suerte de unos, para mala de otros… BTS no agregó nuevas fechas en México. Recordemos que se presentarán los próximos 7, 9 y 10 de mayo, sin embargo, como ya te contábamos, debido a la alta demanda, no se descarta que anuncien próximamente.

Los que sí tuvieron la fortuna de tener más conciertos de la banda de K-pop integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, fueron cinco países de Latam: Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.