La banda de K-pop BTS no deja de sorprender a ARMY (sus fans) y prueba de ello es que, para que ninguno se quede sin verlos en vivo como parte de su tour ARIRANG, anunciaron nuevos conciertos en Latinoamérica. ¿En cuáles países? ¿Incluyeron a México? Te contamos todo lo que se sabe.
BTS anuncia nuevos conciertos en Latinoamérica: estos son los países y las fechas
Como recordarás, no todos los ARMY han logrado obtener sus boletos para el tan esperado regreso del grupo surcoreano, pues la demanda ha sido muy alta en todo el mundo, por supuesto también en nuestro país.
Por esta razón, el grupo ha ampliado su gira global llamada ‘BTS World Tour ARIRANG’, con la cual marcan oficialmente su regreso a los escenarios tras varios años de pausa para cumplir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Nuevas fechas de BTS
Para buena suerte de unos, para mala de otros… BTS no agregó nuevas fechas en México. Recordemos que se presentarán los próximos 7, 9 y 10 de mayo, sin embargo, como ya te contábamos, debido a la alta demanda, no se descarta que anuncien próximamente.
Los que sí tuvieron la fortuna de tener más conciertos de la banda de K-pop integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, fueron cinco países de Latam: Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Aquí te dejamos las fechas exactas y estadios de las ciudades que sumaron conciertos:
-2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)
-9 y 10 de octubre - Lima, Perú (Estadio San Marcos)
-16 y 17 de octubre - Santiago, Chile (Estadio Nacional)
-23 y 24 de octubre - Buenos Aires, Argentina (Estadio Único de La Plata)
-28, 30 y 31 de octubre - São Paulo, Brasil (Estadio do Morumbos)
Respecto a los precios de los boletos en cada país, aún no se han dado a conocer. Sin embargo, estiman que serán incluso más baratos que los de México, los cuales se vendieron entre $1,717.00 pesos y $13,330.00 pesos con cargos incluidos.
Estos nuevos shows se suman a las más de 80 presentaciones que ofrece BTS en todo el mundo.