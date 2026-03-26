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Música

"Me siento mejor", dice Rosalía tras suspender su concierto en Milán por una intoxicación

La cantante española suspendió su concierto del miércoles en Milán debido a que se sentía mal por una intoxicación alimentaria. Lee todos los detalles.
jue 26 marzo 2026 11:12 AM
Rosalía cancela concierto en Milán por intoxicación alimentaria
Rosalía. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Rosalía se vio obligada a suspender un concierto que ofrecía en Milán debido a una intoxicación alimentaria que intentó dejar en el olvido, sin embargo se retiró ante sus fans. Posteriormente, se pronunció al respecto a través de Instagram: “Me siento mejor”.

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La artista de 33 años se encontraba en pleno concierto el día de ayer en el Unipol Forum de Milán cuando repentinamente detuvo el show para expresarle al público que no se sentía bien.

"Intenté hacer este concierto desde el principio a pesar de estar enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró la catalana, según se ve en videos que subieron los fans a redes sociales.

He tenido que aguantar hasta el final, pero me siento fatal
Rosalía

“He tenido que aguantar hasta el final, pero me siento fatal. Estoy vomitando ahí atrás (backstage)”, agregó.

De hecho, Rosalía solo alcanzó a interpretar 11 canciones y, según los reportes de redes sociales, detuvo su show al terminar “De Madrugá”.

Posteriormente, este jueves la artista reapareció a través de una historia de Instagram en donde se ve que se encuentra en un centro hospitalario o unidad sanitaria móvil, posada en una camilla con una vía intravenosa.

“Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán”, escribió mientras mostraba el pulgar arriba.

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Rosalía se presentó en Milán como parte de su gira “LUX”, con la que comenzó en Francia a inicios de este mes y terminara en Puerto Rico en septiembre próximo.

De hecho, la cantante ganó este mes el premio a la mejor artista internacional en los Brit Awards y ha sido ampliamente reocnocida por su cuarto y más reciente álbum, un proyecto amplio y espiritual lanzado a finales del año pasado y que le da una vuelta a sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.

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