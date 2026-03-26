Rosalía se vio obligada a suspender un concierto que ofrecía en Milán debido a una intoxicación alimentaria que intentó dejar en el olvido, sin embargo se retiró ante sus fans. Posteriormente, se pronunció al respecto a través de Instagram: “Me siento mejor”.
"Me siento mejor", dice Rosalía tras suspender su concierto en Milán por una intoxicación
La artista de 33 años se encontraba en pleno concierto el día de ayer en el Unipol Forum de Milán cuando repentinamente detuvo el show para expresarle al público que no se sentía bien.
"Intenté hacer este concierto desde el principio a pesar de estar enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró la catalana, según se ve en videos que subieron los fans a redes sociales.
He tenido que aguantar hasta el final, pero me siento fatal
“He tenido que aguantar hasta el final, pero me siento fatal. Estoy vomitando ahí atrás (backstage)”, agregó.
ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.— ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026
“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5
De hecho, Rosalía solo alcanzó a interpretar 11 canciones y, según los reportes de redes sociales, detuvo su show al terminar “De Madrugá”.
Posteriormente, este jueves la artista reapareció a través de una historia de Instagram en donde se ve que se encuentra en un centro hospitalario o unidad sanitaria móvil, posada en una camilla con una vía intravenosa.
“Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán”, escribió mientras mostraba el pulgar arriba.
Rosalía se presentó en Milán como parte de su gira “LUX”, con la que comenzó en Francia a inicios de este mes y terminara en Puerto Rico en septiembre próximo.
De hecho, la cantante ganó este mes el premio a la mejor artista internacional en los Brit Awards y ha sido ampliamente reocnocida por su cuarto y más reciente álbum, un proyecto amplio y espiritual lanzado a finales del año pasado y que le da una vuelta a sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.