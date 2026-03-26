"Me siento mejor", dice Rosalía tras suspender su concierto en Milán por una intoxicación

La artista de 33 años se encontraba en pleno concierto el día de ayer en el Unipol Forum de Milán cuando repentinamente detuvo el show para expresarle al público que no se sentía bien.

"Intenté hacer este concierto desde el principio a pesar de estar enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró la catalana, según se ve en videos que subieron los fans a redes sociales.

He tenido que aguantar hasta el final, pero me siento fatal Rosalía

“He tenido que aguantar hasta el final, pero me siento fatal. Estoy vomitando ahí atrás (backstage)”, agregó.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

De hecho, Rosalía solo alcanzó a interpretar 11 canciones y, según los reportes de redes sociales, detuvo su show al terminar “De Madrugá”.

Posteriormente, este jueves la artista reapareció a través de una historia de Instagram en donde se ve que se encuentra en un centro hospitalario o unidad sanitaria móvil, posada en una camilla con una vía intravenosa.

“Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron allí. Gracias Milán”, escribió mientras mostraba el pulgar arriba.