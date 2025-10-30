Hipnosis 2025: Las bandas imperdibles y joyas ocultas que vale la pena descubrir

Las 5 bandas imperdibles

Spiritualized

Desde Rugby, Inglaterra, Jason Pierce continúa esculpiendo catedrales de sonido. Su proyecto es una exploración constante de la música espiritual y la psicodelia. Con un catálogo que contiene himnos como Soul on Fire o I’m Your Man, su presencia en México es una cita ineludible y necesaria. Spiritualized no es solo una leyenda de los noventa; es la prueba de que la épica y la vulnerabilidad pueden habitar en una misma canción.

Domingo - 20:50 h / Escenario - ⚡️

Acá una probadita de su música:

Motorama

Con 20 años de trayectoria, la banda rusa se ha convertido en un fenómeno cultural. Pocas agrupaciones han logrado una conexión tan profunda y casi inexplicable con el público mexicano. Su post-punk melódico ya no es una influencia lejana, es parte de la memoria sonora de toda una generación. Como un gesto de complicidad, su proyecto alterno, Utro, también forma parte del cartel, convirtiendo su doble aparición en un regalo para sus fans más leales.

Domingo 23:10 h / Escenario - ⚡️

Molchat Doma

Originarios de Bielorrusia, el trío se ha consolidado en la escena global con una fórmula oscura, bailable y profundamente emocional. Su viralización en TikTok con Sudno fue la puerta de entrada para muchos, pero su verdadero mérito reside en años de construir un sonido que, si bien dialoga con la herencia de Motorama, ha forjado su propio y exitoso camino. Formados en 2017, han logrado en menos de una década lo que a otros les toma una carrera.

Sábado - 22:20 h / Escenario - 👁️

Dinosaur Jr.

Fundados en 1984, los estadounidenses son un pilar del rock alternativo. J. Mascis es una fuerza sónica, un arquitecto de la distorsión, la nostalgia y la melodía. Verlos en vivo es una experiencia de honestidad brutal, una descarga de energía que se siente tan relevante hoy como hace tres décadas y su presencia en Hipnosis lo legitima.

Domingo - 22:10 h / Escenario - 👁️

Japanese Breakfast

El proyecto de Michelle Zauner ha evolucionado hasta convertirse en una de las voces más originales y conmovedoras de la última década. Desde Psychopomp hasta Jubilee, su carrera ha sido un viaje sonoro a través del duelo, la identidad y la celebración de la vida. Este año, aterriza en México con From Melancholy Brunettes (& Sad Woman), uno de los discos más destacados y aclamados de 2025.

Sábado - 20:20 h / Escenario - 👁️

