Hipnosis 2025: Las bandas imperdibles y joyas ocultas que vale la pena descubrir
El festival alternativo por excelencia llega este año con una edición de dos días en los que promete grandes momentos, por ejemplo la legendaria banda Pavement será headliner en su primera visita a México.
Si eres de los que busca descubrir bandas alternativas y revivir las canciones de grupos de la vieja escuela como The Horrors o Austin TV, la edición 2025 del festival Hipnosis es para ti. En un cartel que equilibra con maestría la nostalgia y el descubrimiento, seleccionamos las cinco bandas que definen esta edición y tres joyas ocultas que sin duda vale la pena conocer (y agregar a tu playlist).
Recuerda que el Hipnosis 2025 se realizará este sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Estadio Fray Nano, lugar en el que confirma por qué sigue siendo el festival más ecléctico de México.
Las 5 bandas imperdibles
Spiritualized
Desde Rugby, Inglaterra, Jason Pierce continúa esculpiendo catedrales de sonido. Su proyecto es una exploración constante de la música espiritual y la psicodelia. Con un catálogo que contiene himnos como Soul on Fire o I’m Your Man, su presencia en México es una cita ineludible y necesaria. Spiritualized no es solo una leyenda de los noventa; es la prueba de que la épica y la vulnerabilidad pueden habitar en una misma canción.
Domingo - 20:50 h / Escenario - ⚡️
Acá una probadita de su música:
Motorama
Con 20 años de trayectoria, la banda rusa se ha convertido en un fenómeno cultural. Pocas agrupaciones han logrado una conexión tan profunda y casi inexplicable con el público mexicano. Su post-punk melódico ya no es una influencia lejana, es parte de la memoria sonora de toda una generación. Como un gesto de complicidad, su proyecto alterno, Utro, también forma parte del cartel, convirtiendo su doble aparición en un regalo para sus fans más leales.
Domingo 23:10 h / Escenario - ⚡️
Molchat Doma
Originarios de Bielorrusia, el trío se ha consolidado en la escena global con una fórmula oscura, bailable y profundamente emocional. Su viralización en TikTok con Sudno fue la puerta de entrada para muchos, pero su verdadero mérito reside en años de construir un sonido que, si bien dialoga con la herencia de Motorama, ha forjado su propio y exitoso camino. Formados en 2017, han logrado en menos de una década lo que a otros les toma una carrera.
Sábado - 22:20 h / Escenario - 👁️
Dinosaur Jr.
Fundados en 1984, los estadounidenses son un pilar del rock alternativo. J. Mascis es una fuerza sónica, un arquitecto de la distorsión, la nostalgia y la melodía. Verlos en vivo es una experiencia de honestidad brutal, una descarga de energía que se siente tan relevante hoy como hace tres décadas y su presencia en Hipnosis lo legitima.
Domingo - 22:10 h / Escenario - 👁️
Japanese Breakfast
El proyecto de Michelle Zauner ha evolucionado hasta convertirse en una de las voces más originales y conmovedoras de la última década. Desde Psychopomp hasta Jubilee, su carrera ha sido un viaje sonoro a través del duelo, la identidad y la celebración de la vida. Este año, aterriza en México con From Melancholy Brunettes (& Sad Woman), uno de los discos más destacados y aclamados de 2025.
Sábado - 20:20 h / Escenario - 👁️
Las 3 Joyas Ocultas
The Budos Band
Desde Staten Island, Nueva York, llega esta orquesta de funk afrocubano con alma de metal. Su propuesta instrumental combina soul, psicodelia y una energía hipnótica que les ha ganado un estatus de culto. Con más de dos décadas de trayectoria y escenarios como KEXP en su historial, su set promete ser una de las ceremonias más vibrantes del fin de semana.
Domingo - 16:50 h / Escenario - ⚡️
Geordie Greep
El exguitarrista y fundador de black midi se libera de las ataduras de su banda madre para explorar un universo solista de electrónica, experimentación y caos controlado. Con apenas 26 años, el músico británico ya es considerado una de las voces más provocadoras de la vanguardia. Su presentación es una cita ineludible para quienes buscan el vértigo de lo desconocido.
Sábado - 16:50 h / Escenario - 👁️
Pachinko
Formados en Nottingham en 1997, esta banda mezcla influencias de la escena alternativa japonesa con la crudeza del rock británico. Con temas como Death Metal, han mantenido una carrera discreta pero sólida, evolucionando sin perder su esencia. Son el tipo de banda que rara vez pisa México, un hallazgo para oídos exigentes y curiosos.
Sábado - 19:20 h / Escenario - ⚡️
El manifiesto de Hipnosis
Hipnosis 2025 es una declaración de valentía, pues la primera visita de Pavement es el titular, pero la verdadera noticia es que los festivales pueden seguir siendo espacios de descubrimiento. En una industria que premia lo predecible, Hipnosis celebra el riesgo, la autenticidad y la posibilidad de que una banda, en un escenario, te cambie por completo.