&ME regresa a México con una propuesta única en la música electrónica

Más que un concierto más, se trata de una propuesta que integra naturaleza y tecnología, ritmo y espacio, recordando que la música electrónica no solo pertenece a las ciudades, sino también a los lugares donde el sonido se mezcla con el paisaje.

André Boadu, conocido mundialmente como &ME, ha construido su carrera desde Berlín como miembro del colectivo Keinemusik, junto a Rampa y Adam Port. Medios berlineses –como Tagesspiegel– destacan su capacidad de transformar espacios industriales y festivales en experiencias colectivas donde la música guía la energía de la audiencia.

Su estilo combina house melódico, techno y elementos soul, buscando que cada set sea orgánico y envolvente, según él mismo ha compartido a medios especializados como Groove Magazin o Numéro Berlin. Además, ha explicado que su trabajo consiste en conectar con la audiencia desde el primer momento, conociendo la sala y el público para ofrecer un viaje sonoro que no dependa solo de pistas predefinidas.