&ME regresa a México acompañado por AMENTAL, una plataforma que busca redefinir la experiencia del dancefloor con locaciones poco convencionales. En esta ocasión, la cita será en Dos Ríos, Huixquilucan, un entorno natural que ofrece un escenario distinto al del club tradicional.
&ME regresa a México con una propuesta única en la música electrónica
Más que un concierto más, se trata de una propuesta que integra naturaleza y tecnología, ritmo y espacio, recordando que la música electrónica no solo pertenece a las ciudades, sino también a los lugares donde el sonido se mezcla con el paisaje.
André Boadu, conocido mundialmente como &ME, ha construido su carrera desde Berlín como miembro del colectivo Keinemusik, junto a Rampa y Adam Port. Medios berlineses –como Tagesspiegel– destacan su capacidad de transformar espacios industriales y festivales en experiencias colectivas donde la música guía la energía de la audiencia.
Su estilo combina house melódico, techno y elementos soul, buscando que cada set sea orgánico y envolvente, según él mismo ha compartido a medios especializados como Groove Magazin o Numéro Berlin. Además, ha explicado que su trabajo consiste en conectar con la audiencia desde el primer momento, conociendo la sala y el público para ofrecer un viaje sonoro que no dependa solo de pistas predefinidas.
En cada presentación, &ME demuestra que la electrónica es un terreno fértil para la creatividad y la introspección. Sus producciones reflejan la misma filosofía: experimentar con distorsiones, melodías y grooves para crear un sonido que pueda sentirse vivo y humano, incluso en entornos digitales o al aire libre, como será el caso en Huixquilucan.
Su trabajo ha sido reconocido por infinidad de medios europeos por su habilidad para transformar cualquier lugar en un laboratorio de emociones y movimiento, desde raves clandestinos hasta festivales con decenas de miles de asistentes.
El regreso de &ME a México representa la oportunidad de escuchar sus himnos internacionales, pero también de vivir una experiencia que combina naturaleza y tecnología, ritmo y espacio, memoria y futuro.
AMENTAL y &ME proponen un encuentro donde la electrónica se reinventa, adaptándose a cada entorno y desafiando la idea de que el género solo se vive en clubes o festivales urbanos.