La reina del pop alista su regreso: Madonna lanzará su nuevo álbum ‘Dance’

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunas debates necesarios", declaró la cantante a través de un comunicado.

Su disco estará producido por Stuart Price, con quien Madonna creó Confessions on a Dance Floor (2005), un álbum icónico compuesto por éxitos como Hung Up y Sorry.

"Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural", señalaron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en el comunicado.

La estrella de 67 años, trabajó con Warner entre 1982 y 2007, antes de firmar con Live Nation en uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época.

Luego de tres álbumes sin gran éxito —el último de ellos Madame X (2019)—, Madona regresó en 2021 al sello discográfico con el que debutó.

