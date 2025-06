Algunas de las bandas y artistas anunciadas hasta el momento son Foo Fighters, Chappell Roan y Linking Park son las headliners del festival, siguiéndoles artistas como Queens of the Stone Age, Vampire Weekend, Deftones, Weezer, entre otros.



Las principales sorpresas

El anuncio de este año ha generado una reacción... peculiar por parte de los fans. El Corona Capital 2025 decidió revelar su line up a través de una transmisión en vivo con una serie de videos de lugares de la CDMX, de fábricas o close up de distintos objetos y audios editados, además, cada nombre del artista aparece por separado y en orden alfabético.

El cartel contempla a: Circa Waves, Anna of the North, Cut Cupy, Cults, Debby Friday, Friday Pilots Club, Debby Friday, Gizmo Varillas, Half-Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Hollow Coves, Jehnny Beth, Jet, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Lucy Rose, Maiah Manser, Mogwai, Nilüfer Yanya, Oendresa, Rose Gray, Samia, Sarah, Kinsley, Shermanology, Syml, The Struts, TR/ST, Waxahatchee.

Durante el video de una hora el festival anunció "las letras chiquitas" de su cartel, mientras que en una publicación aparte, reveló el line up completo y por día, con los headliners y algunas otras sorprsas como TV On The Radio, Of Monster And Men, Alabama Shakes, Garbage, Franz Ferdinand, Polo & Pan, Grizzly Bear, y más.

MIRA AQUÍ EL CARTEL DEL CORONA CAPITAL 2025 COMPLETO:

El Corona Capital reveló su cartel de 2025 por día. (Foto: Corona Capital)

¿Cuándo es el Corona Capital 2025?

El festival, que se realiza cada año en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, se realizará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre de 2025.

La preventa de boletos será a través de Ticketmaster el 6 de junio de 2025.