Shakira en México: fecha de preventa, precios y todo sobre los nuevos conciertos

Si te quedaste con ganas de cantar junto a Shakira sus más grandes éxitos como Inevitable, Estoy aquí o La Tortura, porque no alcanzaste boleto para verla en concierto, no te preocupes. “La loba” anunció cuatro nuevas fechas en México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. ¿Cómo, cuándo y dónde? Te contamos todos los detalles.