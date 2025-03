Guía completa del Vive Latino 2025: artistas, horarios y cómo llegar

El Vive Latino, que comenzó en 1998, ha sido un pilar en la promoción de la música iberoamericana y ha contado con la participación de destacados artistas internacionales a lo largo de su historia, como Gorillaz, Kasabian, Red Hot Chili Peppers, Prophets of Rage, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Santana, Robert Plant, The Chemical Brothers y Foals. Este fin de semana celebra 25 años y te contamos todo lo que necesitas saber para que tu visita sea un éxito.