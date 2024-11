Música, homenajes y momentos inolvidables: Así se vivieron los Latin Grammy 2024

Después de hacer una larga fila por fin pudimos entrar al Kaseya Center, famoso recinto deportivo en Miami, Florida, donde se reunieron los artistas para celebrar la vigésima quinta edición de lo mejor de la música latinoamericana.

Con el mejor ambiente, la noche comenzó y dio paso a momentos que pusieron a toda la audiencia a bailar, a aplaudir y a gritar con mucha emoción.

La Persona del Año de los Latin Grammys 2024: Carlos Vives abrió la noche

El colombiano acreedor a uno de los galardones más prestigiosos de los Latin Grammy fue el encargado de abrir la noche con un popurrí de sus mejores éxitos que incluyó "Fruta Fresca", "La Bicicleta", "La Tierra del Olvido" y "Robarte un beso", esta última la cantó acompañado por Sebastían Yatra. Con esto, Carlos Vives celebró su legado en la música y demostró su poder único para unir generaciones.

Jon Bon Jovi cantó junto a Pitbull

La leyenda del rock y el cantante estadounidense de ascendencia cubana dieron un performance inesperado que quedará grabado en la historia de los Latin Grammy. Interpretaron un remix del éxito "It's My Life" al que llamaron "Now or Never". En cuanto aparecieron en el escenario, la audiencia se puso de pie y estallaron en gritos y aplausos; cantando al unísono y transportándose por un momento directo a los noventas.

El homenaje de Anitta a Sérgio Mendes

Acompañada por Tiago Iorc en la guitarra, la cantante brasileña interpretó "Más que nada" de Sérgio Mendes, la leyenda de la música brasileña que murió en septiembre de este año. El performance dejó a todos los presentes con la piel chinita, pues Anitta salió de su zona de confort cantando la bossa nova, un género musical originario de su país completamente distinto al reggaeton y al pop por el que es conocida.

Tiago Iorc y Anitta en los Latin Grammy 2024. (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recor)

Que viva la salsa con Grupo Niche, Marc Anthony, Oscar de León y La India

Para celebrar el 25 aniversario de los Latin Grammy, los grandes exponentes de la salsa se reunieron en el escenario y pusieron a bailar a toda la audiencia, convirtiendo el Kaseya Center en una pista de baile. "De mí enamórate", "Una aventura", "Tú me vuelves loco", "Llorarás" y "Vivir lo nuestro", fueron los éxitos que pusieron a todos los presentes de pie, comprobando que la salsa mueve a todos.