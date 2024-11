Ed Maverick, Primal Scream y Rey Pila en lo mejor de la semana

Otras noticias musicales de la semana:

Blink-182 estará reventando el Estadio GNP.

Les dejamos los horarios para este 9 de noviembre:

New Order tendrá su primer evento en solitario en la CDMX

Los liderados por Bernard Summer llegarán al Coloso de Reforma para presentar su más reciente gira.

Lo-Fi, indie, post punk y shoegaze directo de Colombia

Tras un año de su última presentación en México, Margarita Siempre Viva regresa al Foro Indie Rocks! para ofrecer un show el próximo 13 de noviembre en la Sala (B).

Come Ahead, la apuesta de Primal Scream

Próximos a visitar la CDMX en el marco del Corona Capital, los liderados por Bobby Gillespie, presentan uno de sus álbumes más arriesgados

¡Rey Pila revela One Of Us!

Este nuevo sencillo es solo un adelanto de su próximo álbum ESTAN STRANGE I, que llega el 28 de noviembre. La banda también anunció una gira para 2025.

Julio Gudiño regresa a lo esencial con su proyecto solista Yöels

"Doble Hogar" es el nuevo single en colaboración con Sanje. Producido por Santiago Mijares, este cuarto single combina experiencias y sonidos de dos caminos solistas únicos.

Gabriella Olivo nos trae romanticismo y realidad

La cantautora canadiense-mexicana presenta su más reciente EP “A todos mis amores“.

Jorja Smith le pone cara a su nuevo sencillo

Loving You es una de esas canciones que no puedes dejar pasar, mucho menos su video.

