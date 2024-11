¡Habemos nuevo álbum! The Cure regresa tras 16 años

Se trata del decimocuarto álbum de estudio de la banda que marcó a toda una generación en los años 80 y 90 con temas emblemáticos como “Boys don’t cry”, “Close to me” y “Friday I’m in love”. El nuevo álbum estará disponible en vinilo, CD, casete, así como en plataformas digitales.

A sus 65 años de edad, Robert Smith mantiene su característico look, con el cabello desordenado y los ojos delineados. Las primeras críticas han sido muy favorables como el caso del diario The Guardian, que considera este álbum como el mejor del grupo desde “Disintegration” (1989).

"El grupo está en su apogeo artístico: melancólico y conmovedor, con un sonido de percusión que coincide con el impacto emocional de la letra", escribe el diario.

En “Songs of a lost world”, Smith reflexiona sobre la tristeza, la muerte y el duelo. "Lamentablemente, la muerte está cada día más presente. Cuando eres más joven, la romantizas. Luego empieza a sucederle a tus familiares y amigos y es una historia diferente", dijo Robert Smith a BBC antes del lanzamiento del álbum.

"Dura unos 50 minutos y terminas en un lugar diferente de donde empezaste. Espero que la gente responda", añadió Smith, en otra entrevista publicada en la página de YouTube de la banda.

Este lanzamiento llega después de 16 años de espera, desde el último disco de la banda, 4:13 Dream (2008).

"Decir que era largamente esperado no alcanza a hacer justicia al nuevo álbum de The Cure. Songs of a Lost World es un álbum que se ha prometido, rumoreado, ofrecido, provocado, anhelado, e imaginado. Los fans de la banda han pasado 16 años encendiendo velas y rezando por este trabajo", afirma la prestigiosa revista musical RollingStone.

La banda The Cure fue fundada en 1976 en Crawley, al sur de Inglaterra, y ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y continúa llenando estadios. Cabe recordar que en julio de 2018, el grupo celebró sus 40 años en la música con un concierto en el Hyde Park de Londres ante 65 mil personas.

Con información de AFP