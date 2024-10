Bahidorá, New Order y Japandroids en lo mejor de la semana

Próximos conciertos en México

Girl In Red regresa al país más mexicana que nunca

La visita será el próximo 15 de marzo de 2025 para presentar su más reciente álbum, I’m Doing It Again Baby!, en el Pepsi Center WTC. La artista noruega, conocida por sus letras y su estilo indie, promete una noche llena de música y emociones.

Los boletos ya están a la venta.

Rüfüs Du Sol visitará nuevamente México en 2025, ¿vendrán al Ceremonia?

La banda australiana ha confirmado dos fechas al país. El 12 de marzo se presentarán en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara, y el 14 de marzo cerrarán en Monterrey con un concierto en el Estadio Banorte. Además, Neil Frances será el acto telonero en ambas presentaciones.

Pero todo esto apunta a que podrían sumarse a las fechas del AXE Ceremonia, pero el lunes 21 de octubre se despejarán las dudas.

El huracán de Zaragoza ha tomado fuerza

Enrique Bunbury regresa a México en 2025 con tres presentaciones. Primero, el cantante español llegará a Querétaro, Monterrey y Ciudad de México con sus canciones más emblemáticas y sus últimos éxitos. Las fechas confirmadas son el 7 de junio en el Autódromo de Querétaro, el 10 de junio en el Auditorio Citibanamex de Monterrey y el 25 de junio en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Los boletos ya están disponibles.

#EnBahidorá | Ezra Collective, Ca7riel y Paco Amoroso en la edición de 2025

La edición 2025 de Bahidorá será del 14 al 16 de febrero en Las Estacas, Morelos, y comenzará con el showcase de Goteo, presentando a Ca7riel y Paco Amoroso con su show especial 'Inimputables en la selva'. También estarán Rosa Pistola & Freebot, Chzter, Emjay, Nusar3000 y Caballeros Crew.

Los boletos Early Bird aún están disponibles. Más info en su sitio oficial.

La reseña de la semana

Japandroids - 'Fate & Alcohol'

⭐⭐⭐⭐

¿Un adiós perfecto para el dúo de Vancouver?

El álbum, lanzado después de un largo, laaaargo hiato, es un trabajo que logra capturar la intensidad y energía característica de la banda, pero también revela una evolución en su sonido y temática. Si bien las primeras pistas evocan la euforia y el caos de sus trabajos anteriores, el álbum rápidamente se sumerge en reflexiones más introspectivas sobre el amor, la sobriedad y el paso del tiempo, por lo que Brian King y David Prowse consiguen un equilibrio entre la nostalgia por sus inicios y la madurez que han adquirido con los años.

Canciones como "Eye Contact High" y "Fugitive Summer" capturan la pasión y el romanticismo juvenil que siempre han definido al dúo, mientras que pistas como "Chicago" y "Upon Sober Reflection" ofrecen una mirada más realista y madura al amor y las relaciones.

Fate & Alcohol es un claro punto de inflexión en la discografía de Japandroids, ya que musicalmente, presenta una paleta sonora más rica y variada, con arreglos más sofisticados y una mayor experimentación, destacando por su capacidad para capturar la complejidad de las emociones humanas. Por ello, a pesar de ser un álbum de despedida, logra ser también una celebración de su trayectoria y un testamento de su talento como compositores y músicos.