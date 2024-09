Próximos conciertos en México

Franz Ferdinand, hermano, ya eres mexicano.

La banda escocesa agrega una fecha en solitario para su tour por el país que ya incluye Monterrey (con The Killers), Queretaro (Pulso GNP) y a la CDMX (con The Killers). Esta es para los verdaderos fans, supongo.

Originarios de Montreal para el mundo

Blue Hawaii regresa a México para presentarse en Sala (B) del Foro Indie Rocks! este 29 de septiembre y darnos una noche de música electrónica única con su techno dream pop.

¡Es temporada de playa y nostalgia!

Noah Kahan y sus amigos vienen a México en enero de 2025. The Lumineers, Rainbow Kitten Surprise, The Japanese House y más estarán en las playas de Cancún para comenzar el año con todo.

El pop está dominando el mundo... otra vez

Con un lineup de admirarse, el Estéreo Picnic pone la carne al asador con algunos de los actos más destacados de 2024 y algunos de los más esperados en el mismo año, para su festival de 2025.

Con decirles que hasta Tool está en el cartel, ¿será que llegan al Vive Latino?

La reseña de la semana

Jamie XX - 'In Waves'

⭐⭐⭐⭐⭐

¿Hay manera de tener una fiesta perfecta? Jamie xx podría tener la respuesta.

Diez años después de su aclamado debut In Colour, el productor británico regresa con un álbum que amplía su propuesta sonora, manteniéndose fiel al pulso de la pista de baile, pero con una sofisticación innegable. Este trabajo, más grande en sonido que todo lo que nos había entregado anteriormente, parece diseñado para esos momentos en los que la música y el cuerpo se alinean en una perfecta armonía. La colaboración con The Avalanches es un ejemplo brillante de cómo Jamie sabe traer lo inesperado, pues al integrar los versos de Nikki Giovanni en "Dance Poem", se suma una energía psicodélica y una calidez que te hará bailar sin pretensiones.

Ahora, como fan de su trabajo con The XX, un punto álgido es el reencuentro con Romy y Oliver Sim en "Waited All Night". Es imposible no sentir nostalgia por esas primeras colaboraciones que definieron su estilo, pero no me malentiendan, no solo es nostalgia, aquí todo suena más pulido, con una melancolía que se entrelaza con los ritmos de house progresivo y las texturas del garage británico, que, a lado de las inconfudibles voces de sus compañeros, logran una nueva cohesión sonora. Por otro lado, es imposible ignorar "Baddy on the Floor" con Honey Dijon, donde el gospel house se convierte en el alma de la fiesta. Es uno de esos temas que marcan la diferencia en cualquier set, con una energía arrolladora que te hace mover sí o sí.

A pesar de su esplendor, In Waves tiene momentos en los que la magnitud no logra estallar del todo. Pero esto no es algo malo, pues la magia del XX reside en su habilidad para capturar esos instantes de comunión con la pista. Pienso que el álbum busca hacernos sentir que estamos en la fiesta perfecta, aunque sea por un segundo o por 45 minutos.