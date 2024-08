Una primera vez memorable: Hera Festival HSBC 2024

La noche y el fin de la fiesta

En el mismo escenario que María Becerra, la banda británica liderada por Helen Marnie rompió el mood y terminó por dar el banderazo que hacía falta para el climax e ir encaminados a lo mejor del día. Cerraron su presentación con su mayor éxito: "Destroy Everything You Touch".

Con la noche en uno de sus puntos más cómodos, la banda de Denise Gutiérrez tomó al público mexicano con entusiasmo y logró conectarle casi sin sudar, al ritmo de "No es que no te quiera" y "La flotadera" todo el mundo coreo hasta cansarse. Se nota que la banda mexicana está en un momento idóneo, donde abraza sus hits, a su audiencia y el paso de los años. Sin duda fue una de las grandes presentaciones del Hera Festival.

El final se acercaba y Evanescence lo sabía. Amy Lee, Emma Anzai y compañía se entregaron a un público que las esperaba con ansias y esto era mucho muy evidente.

Lágrimas, gritos y emoción predominaron toda la presentación; en este punto he de admitir que el sonido era un poco bajo en cuanto a otras presentaciones o escenarios, pero no impidió que la mayoría de los escuchas disfrutasen del regreso de la banda de Arkansas y sus longevos hits: "My Immortal" y "Bring Me to Life" que cerraron la presentación donde Lee no se cansó de agradecer a sus fans y la eterna compañía desde hace más de 20 años.

Con gente agotada pero sedienta de un último acto, Bomba Estéreo se disponía a lidiar con el escenario principal y todo lo que esto suponía, por lo que Li Saumet hizo hasta lo imposible para animar a su público, desde un "¡vamos! sé que están cansados, pero la fiesta tiene que estar bien" hasta tocar una versión única del aclamado hit que tienen a lado Bad Bunny: "Ojitos lindos".

Lamentablemente, cuando el público ya estaba encendido, la presentación llegó a su fin y por algunos leves contratiempos del show de la colombiana, fue imposible que cerrarán con su mítica "To my love", pero esto no impidió que Saumet saliera, a regañadientes de la producción, con micrófono en mano a cantar a capela el coro de dicha canción. Gesto que el público aplaudió merecidamente.

Después de esto, Li dejó el escenario sin dejar de agradecer en todo momento. Y así como el último grito de "se fue corriendo y no volvió más" el Hera Festival se despidió por primera vez de un Autódromo que seguramente espera su regreso.