Hozier, Little Jesus y Buena Vista All Stars en lo mejor de la semana

Otras noticias musicales de la semana:

¡Se acerca el Ferxxocalipsis Tour 2024!

El fenómeno musical colombiano, desata su gira Latinoamericana, donde nos promete un viaje musical muy energético.

Estará en el Estadio GNP Seguros el próximo 20 y 21 de agosto.

Wild Nothing: un trip sideral

Entre atmósferas envolventes de dream pop, indie rock, chillwave, synth pop y una voz hipnotizante, la agrupación liderada por Jack Tatum creará música que parece sacada de un sueño del que no quieres despertar. Este 21 de agosto tenemos una cita en el Indie Rocks!

El rey del corrido tumbado

Natanael Cano llagará a la fecha más importante de su carrera el próximo 23 de agosto en el coloso de Río de la Piedad.

Los boletos ya están completamente vendidos.

El plan está en House Of Vans

Kevin Gutiérrez, el talento detrás de Robot95, ha convertido su pasión por la música en un fenómeno del West Coast y g-funk mexicano. Este 23 de agosto resonará en HOV.

Canciones nuevas de...

Unaired: Hozier

Cuando entrevisté a Hozier no sabía toda la música que tenía guardada, hoy revela otro EP en el mismo año:

LISA se pone en un lugar increíble

Rosalía es la estrella invitada en el nuevo e increíble sencillo de la artista tailandesa:

Lady Gaga está en el escenario

Con Bruno Mars como compañía, el rumbo musical se pone melancólico gracias a este par:

Coldplay y su nuevo álbum aterrizan en 2024

La banda británica anunció el listado de temas de su esperado décimo álbum, Moon Music, que llegará a las tiendas y plataformas digitales el 4 de octubre de 2024.

1. MOON MUSiC

2. feelslikeimfallinginlove

3. WE PRAY ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI

4. JUPiTER

5. GOOD FEELiNGS ft Ayra Starr

6. 🌈

7. iAAM

8. AETERNA

9. ALL MY LOVE

10. ONE WORLD

Panda Bear y Cutberto Pérez con su Mariachi 2000 se unen

Con un EP que homenajea de manera hilarante y genial al mariachi mexicano, tenemos aquí un mix imperdible:

Peace Out! Ajúa!